ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Вижте колко хиляди украинци живеят в момента у нас според украинка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:53Коментари (2)1176
© Plovdiv24.bg
Украинската общност в Пловдив отбеляза днес Деня на независимостта на Украйна. Празникът е национален за страната и е в чест на приемането на Акта за обявяване на независимостта на Украйна, като днес тя бележи 34 години независимост. 

Пред община Пловдив се събраха украинци и българи, облечени в дрехи с традиционна бродерия, в цветовете на националния флаг или с други символи на Украйна и България. Празникът беше отбелязан с тържеството "С Украйна в сърцето", а в програмата бяха включени панаир на занаятите, малък концерт и майсторски класове за най-малките. 

“От началото на войната всяка година празнуваме независимостта на Украйна тук. България за нас е голям пример как може една свобода да се извоюва. Вие сте като братя за нас", каза за БТА Наталия Еллис, председател на фондация “Ukraine Support & Renovation". 

По нейни думи в България към момента живеят около 60 хиляди бежанци от Украйна. От тях 15 хиляди от тях официално работят, а 40 процента са деца. В Пловдивско украинската общност към момента наброява около 10 хиляди души. Според Еллис един от основните проблеми на бежанците са училищата, но в Пловдив те намират подкрепа в лицето на общината, Регионалното управление на образованието (РУО), директори и учители. “Пловдив наистина е най-добрият град за нашите семейства и всяка година все повече деца влизат в училищата, показват добри резултати и се стараят", каза още Наталия Еллис. 

Посланието на този ден според нея е, че свободата е огромна привилегия, за която те сега се борят.


Още по темата: общо новини по темата: 239
24.08.2025 МВнР: Ние сме непоколебими в нашата трайна подкрепа за Украйна
21.08.2025 Представители на украинската общност посетиха кмета на Пловдив
19.08.2025 Проф. Владимир Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Европа трябва да продължи със САЩ в този тежък момент
19.08.2025 Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира за Украйна! Е, гледайте сега!
18.08.2025 Броят на жертвите след руския удар в Харков се увеличава
17.08.2025 Премиерът Желязков с първи коментар след срещата на Тръмп и Путин
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
15000 работели,а другите 45000 на хранилка на българския данъкоплатец.
+1
 
 
Войната скоро ще свърши. Да се надяваме, че ще се върнат по родните си украински степи. Камъкът си тежи на мястото. Тук не е тяхното място.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Нов "иновативен" начин на паркиране в Пловдив
17:50 / 24.08.2025
Община Пловдив обяви обществена поръчка за 9,1 млн. лв.
17:40 / 24.08.2025
"Чистота" за мизерията в "Северен": Районът се почиства ежедневно...
17:42 / 24.08.2025
Най-мощният глас на България пристига в Пловдив за грандиозен кон...
16:45 / 24.08.2025
Велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловд...
14:28 / 24.08.2025
Граждани в шок: "Северен" прилича на сметище, а никой не реагира!...
14:00 / 24.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Силно земетресение в Румъния
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Борба за влияние в Близкия Изток
България в еврозоната
България и Войната в Украйна
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: