ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Вижте колко хиляди украинци живеят в момента у нас според украинка
Пред община Пловдив се събраха украинци и българи, облечени в дрехи с традиционна бродерия, в цветовете на националния флаг или с други символи на Украйна и България. Празникът беше отбелязан с тържеството "С Украйна в сърцето", а в програмата бяха включени панаир на занаятите, малък концерт и майсторски класове за най-малките.
“От началото на войната всяка година празнуваме независимостта на Украйна тук. България за нас е голям пример как може една свобода да се извоюва. Вие сте като братя за нас", каза за БТА Наталия Еллис, председател на фондация “Ukraine Support & Renovation".
По нейни думи в България към момента живеят около 60 хиляди бежанци от Украйна. От тях 15 хиляди от тях официално работят, а 40 процента са деца. В Пловдивско украинската общност към момента наброява около 10 хиляди души. Според Еллис един от основните проблеми на бежанците са училищата, но в Пловдив те намират подкрепа в лицето на общината, Регионалното управление на образованието (РУО), директори и учители. “Пловдив наистина е най-добрият град за нашите семейства и всяка година все повече деца влизат в училищата, показват добри резултати и се стараят", каза още Наталия Еллис.
Посланието на този ден според нея е, че свободата е огромна привилегия, за която те сега се борят.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 239
|предишна страница [ 1/40 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 16 мин.
0
преди 1 ч. и 7 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Нов "иновативен" начин на паркиране в Пловдив
17:50 / 24.08.2025
Община Пловдив обяви обществена поръчка за 9,1 млн. лв.
17:40 / 24.08.2025
"Чистота" за мизерията в "Северен": Районът се почиства ежедневно...
17:42 / 24.08.2025
Най-мощният глас на България пристига в Пловдив за грандиозен кон...
16:45 / 24.08.2025
Велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловд...
14:28 / 24.08.2025
Граждани в шок: "Северен" прилича на сметище, а никой не реагира!...
14:00 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS