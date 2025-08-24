Вижте колко хиляди украинци живеят в момента у нас според украинка

© Plovdiv24.bg Украинската общност в Пловдив отбеляза днес Деня на независимостта на Украйна. Празникът е национален за страната и е в чест на приемането на Акта за обявяване на независимостта на Украйна, като днес тя бележи 34 години независимост.



Пред община Пловдив се събраха украинци и българи, облечени в дрехи с традиционна бродерия, в цветовете на националния флаг или с други символи на Украйна и България. Празникът беше отбелязан с тържеството "С Украйна в сърцето", а в програмата бяха включени панаир на занаятите, малък концерт и майсторски класове за най-малките.



“От началото на войната всяка година празнуваме независимостта на Украйна тук. България за нас е голям пример как може една свобода да се извоюва. Вие сте като братя за нас", каза за БТА Наталия Еллис, председател на фондация “Ukraine Support & Renovation".



По нейни думи в България към момента живеят около 60 хиляди бежанци от Украйна. От тях 15 хиляди от тях официално работят, а 40 процента са деца. В Пловдивско украинската общност към момента наброява около 10 хиляди души. Според Еллис един от основните проблеми на бежанците са училищата, но в Пловдив те намират подкрепа в лицето на общината, Регионалното управление на образованието (РУО), директори и учители. “Пловдив наистина е най-добрият град за нашите семейства и всяка година все повече деца влизат в училищата, показват добри резултати и се стараят", каза още Наталия Еллис.



Посланието на този ден според нея е, че свободата е огромна привилегия, за която те сега се борят.