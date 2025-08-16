ИЗПРАТИ НОВИНА
Високотехнологичният мозъчносъдов център в Пловдив– шанс за нов живот след инсулт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:06
©
Високотехнологичният мозъчносъдов център към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, единствен за Южна България, е оборудван с най-съвременна апаратура и работи с мултидисциплинарен екип – невролози, интервенционални рентгенолози, неврохирурзи и анестезиолози. Процедурата е напълно безплатна и се покрива от НЗОК.

Времето е живот – при исхемичен мозъчен инсулт първите 4,5 часа са решаващи. В този "златен прозорец“ се извършва тромболиза или механична тромбектомия – процедури, които могат да възстановят кръвотока в мозъка и да предотвратят тежки последици или фатален край.

Често, при навременна намеса, възстановяването може да бъде почти 100% – пациенти, постъпили в безпомощно състояние, напускат болницата без сериозен неврологичен дефицит. Успехът зависи от бързината на реакция, локализацията на тромба и общото състояние на пациента.

Процедурите в Центъра не се ограничават само до инсулти – извършват се и интервенции при мозъчни аневризми, емболизации на тумори и миоми, както и сложна съдова диагностика.

"Призванието ни е да помагаме на хората както в битката за живот, така и в лечението за продължаване на нормален начин на живот след болестта“, споделя проф. Пенка Атанасова, началник на Клиника по нервни болести към УМБАЛ "Свети Георги“.








