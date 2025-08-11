ИЗПРАТИ НОВИНА
ВиК Пловдив с извънредни действия заради пожарите и налягането на водата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:02Коментари (0)267
©
Заповед заради пожароопасната обстановка в област Пловдив издаде управителят на ВиК Пловдив Юлиан Ковачев. С нея той нарежда на всички ръководители на райони да разпоредят проверки за изправността и съответствие на техническите изисквания на всички подземни и надземни хидранти в населените места и извън тях.

Срокът е 20 август, като районните началници трябва да представят доклади от проверките.

Във връзка със задължението на дружеството да поддържа постоянно налягане във водопроводната мрежа на Пловдив, с друга заповед управителят на ВиК Пловдив нарежда да се извърши проверка на изправността на всички хидрофорни уредби, за които дружеството отговаря. Проверката трябва да приключи до 1 септември.

ВиК Пловдив предприема адекватни мерки, за да намали риска от неизправности, които биха влошили ситуацията при възможни пожари. Екипите на дружеството са готови да реагират във всеки момент, когато се налага тяхната намеса.







