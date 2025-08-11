ЗАРЕЖДАНЕ...
|ВиК Пловдив с извънредни действия заради пожарите и налягането на водата
Срокът е 20 август, като районните началници трябва да представят доклади от проверките.
Във връзка със задължението на дружеството да поддържа постоянно налягане във водопроводната мрежа на Пловдив, с друга заповед управителят на ВиК Пловдив нарежда да се извърши проверка на изправността на всички хидрофорни уредби, за които дружеството отговаря. Проверката трябва да приключи до 1 септември.
ВиК Пловдив предприема адекватни мерки, за да намали риска от неизправности, които биха влошили ситуацията при възможни пожари. Екипите на дружеството са готови да реагират във всеки момент, когато се налага тяхната намеса.
