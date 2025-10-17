ЗАРЕЖДАНЕ...
|Веселка Христамян: Зачестяват сигналите от граждани, които се оплакват от ниско налягане на водата
Христамян изтъква, че в обществените приемни на политическата формация зачестяват сигналите от граждани, които се оплакват от ниско налягане на водата по високите етажи, съмнително качество на питейната вода и наводнения в различни квартали на града – проблеми, възникващи дори при средни по сила валежи.
"Гражданите ни сигнализират за системни нарушения и недостатъци в работата на ВиК системата на града. Изпращаме това питане, за да получим конкретни и навременни отговори, както и да се очертаят стъпки за реално подобрение“, посочва Веселка Христамян. Според нея, освен стратегическо планиране, е необходим и ясен механизъм за упражняване на контрол от страна на общината, особено в контекста на модернизационни проекти, които се финансират със стотици милиони левове.
Централен акцент в питането ѝ е изпълнението на проекта BG16M1OP002-1.006-0002-C01 "Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап I“, чиято стойност надхвърля 115 милиона лева. Проектът цели подмяна на остарялата водопроводна и канализационна мрежа, изграждане на нови колектори и подобряване на водопречистването. Христамян настоява за яснота по няколко въпроса:
Какъв процент от водопроводната и второстепенната мрежа вече е подменен?
Какви гаранции има за извършените дейности?
В експлоатация ли са вече новите колектори, включително по бул. "Дунав“ и ул. "Брезовско шосе“?
Как се управлява произведеният биогаз от пречиствателната станция?
Как се отразява рехабилитацията на ВиК системата върху загубите на вода и наводненията в града?
Според думите ѝ, местната власт дължи отговор на всички пловдивчани как се управлява процесът по подмяна и контрол на водната инфраструктура и защо проблемите остават хронични.
Групата на ПП–ДБ в Общинския съвет е категорична, че за да има реална промяна, трябва да се осигури прозрачност и отчетност при изпълнението на проектите, както и да се чуе гласът на гражданите, които ежедневно търпят последствията от неефективната инфраструктура.
Очаква се администрацията да отговори писмено в рамките на законовия срок. Христамян заявява, че ще следи внимателно дали ще бъдат предоставени изчерпателни данни и конкретни срокове за изпълнение, както и дали ще има ясна визия за решаването на водната криза в града.
