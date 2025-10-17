ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Веселка Христамян: Зачестяват сигналите от граждани, които се оплакват от ниско налягане на водата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:47Коментари (1)2137
© Plovdiv24.bg
Проблемите с водопреносната мрежа в Пловдив се задълбочават, алармира общинският съветник от групата на "Продължаваме Промяната – Демократична България“ Веселка Христамян. В официално питане до местната администрация тя поставя серия от остри въпроси, свързани със състоянието на ВиК инфраструктурата, качеството на водата и ефективността на реализиращите се проекти.

Христамян изтъква, че в обществените приемни на политическата формация зачестяват сигналите от граждани, които се оплакват от ниско налягане на водата по високите етажи, съмнително качество на питейната вода и наводнения в различни квартали на града – проблеми, възникващи дори при средни по сила валежи.

"Гражданите ни сигнализират за системни нарушения и недостатъци в работата на ВиК системата на града. Изпращаме това питане, за да получим конкретни и навременни отговори, както и да се очертаят стъпки за реално подобрение“, посочва Веселка Христамян. Според нея, освен стратегическо планиране, е необходим и ясен механизъм за упражняване на контрол от страна на общината, особено в контекста на модернизационни проекти, които се финансират със стотици милиони левове.

Централен акцент в питането ѝ е изпълнението на проекта BG16M1OP002-1.006-0002-C01 "Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап I“, чиято стойност надхвърля 115 милиона лева. Проектът цели подмяна на остарялата водопроводна и канализационна мрежа, изграждане на нови колектори и подобряване на водопречистването. Христамян настоява за яснота по няколко въпроса:

Какъв процент от водопроводната и второстепенната мрежа вече е подменен?

Какви гаранции има за извършените дейности?

В експлоатация ли са вече новите колектори, включително по бул. "Дунав“ и ул. "Брезовско шосе“?

Как се управлява произведеният биогаз от пречиствателната станция?

Как се отразява рехабилитацията на ВиК системата върху загубите на вода и наводненията в града?

Според думите ѝ, местната власт дължи отговор на всички пловдивчани как се управлява процесът по подмяна и контрол на водната инфраструктура и защо проблемите остават хронични.

Групата на ПП–ДБ в Общинския съвет е категорична, че за да има реална промяна, трябва да се осигури прозрачност и отчетност при изпълнението на проектите, както и да се чуе гласът на гражданите, които ежедневно търпят последствията от неефективната инфраструктура.

Очаква се администрацията да отговори писмено в рамките на законовия срок. Христамян заявява, че ще следи внимателно дали ще бъдат предоставени изчерпателни данни и конкретни срокове за изпълнение, както и дали ще има ясна визия за решаването на водната криза в града.


Още по темата: общо новини по темата: 361
24.09.2025 Археолог за разкопките на "Брезовско шосе" в Пловдив: На финалната права
сме!
15.08.2025 Мъката, наречена "Брезовско шосе", няма край
13.08.2025 Пловдивчанин: Некадърници!
10.08.2025 Приключи ремонтът на един от булевардите в Пловдив
06.08.2025 Добрата новина: Пускат "Дунав" месец предсрочно
03.08.2025 Археолог: Открихме рогозка на около 6000 години от Плоската могила на "Брезовско шосе"
предишна страница [ 1/61 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
преди 31 мин.
0
 
 
При липсата на адекватна поддръжка и подмяна на остарялата ВиК това е логичен резултат. Принос за това има и безконтролно издаваните строителни раэрешения. Как е възможно на мястото на стара къща в малка улица да се разреши строеж на 30 апартамента без гаражи за 30 автомобила? Следва проблемът с електрозахранването, че системата не може да осигурява ток на толкова апартаменти, да не говорим за изсичането на здрави дървета и безразборно паркиране на коли по тротоара.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
В "Тракия" започва раздаването на пакети с хранителни продукти
07:35 / 17.10.2025
ПУ изгражда нови центрове за дуално обучение, инженерни технологи...
23:00 / 16.10.2025
Легендарните The Cure, Gorillaz и Moby идват в Пловдив
21:19 / 16.10.2025
Сеизмолог: Край Пловдив е нормално всяка година да има поне едно ...
20:35 / 16.10.2025
Тежък инцидент в Пловдив! Шофьорка блъсна 4-годишно дете и мъж на...
18:21 / 16.10.2025
Нова присъда за шофьорката, убила дете на пешеходна пътека в Плов...
17:34 / 16.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Художествена гимнастика - състезания и подготовка
Туризъм
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: