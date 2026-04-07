Българката Веселина Гарело бе избрана за кмет на френския град Сен Максимен ла Сент Бом след победа на втория тур на местните избори с 54,24% от гласовете. Успехът ѝ е впечатляващ не само заради резултата, но и заради пътя, който изминава - от България до ръководството на един от значимите духовни центрове в Южна Франция.

Родена като Веселина Спасова в Асеновград, тя е възпитаничка на Езиковата в Пловдив - факт, който стои в основата на международната ѝ кариера и адаптация във Франция. Именно оттам започва нейният път към академичните и професионални успехи в чужбина.

Гарело е доктор по икономика, защитила дисертацията си през 2008 г. в университета "Акс-Марсилия III“. Работила е като асистент-преподавател в Центъра за икономически анализи (CAE), където натрупва солиден академичен и аналитичен опит. Специализира в областта на местните публични финанси - експертиза, която по-късно се превръща в ключов актив в политическата ѝ кариера.

В политиката влиза активно през 2014 г., когато е избрана за общински съветник в Сен Максимен ла Сент Бом. В периода 2014–2020 г. отговаря за финансовите ресори в общината, а след това преминава в опозиция. През 2017 г. се присъединява към движението на Еманюел Макрон "En Marche“. От 2023 г. е и член на Департаментния съвет на Вар.

Пътят към кметския пост не е лесен - Гарело губи изборите през 2020 г., но продължава да гради политическо доверие. В продължение на три години изпълнява и административни функции на регионално ниво, преди да спечели настоящия вот след осеммесечна интензивна кампания, на която се посвещава изцяло.

"Доста е трудно, когато не си местен и имаш акцент. Това са неща, които хората виждат“, споделя тя, подчертавайки предизвикателствата пред чужденците в политиката.

Въпреки това успява да спечели доверието на избирателите, макар да не е била сред фаворитите.

Новият кмет има амбициозна програма, фокусирана както върху дългосрочно развитие, така и върху ежедневните проблеми на жителите. Сред приоритетите ѝ са подобряване на пътната инфраструктура, модернизация на канализацията и управление на образователната система - включително седем начални училища, три детски градини, три колежа и два лицея.

Особен акцент в програмата ѝ е развитието на туризма. Градът е със значимо религиозно значение - според преданията там се съхраняват мощите на Мария Магдалена, което го нарежда сред най-свещените места в християнството след Йерусалим и Рим. Въпреки това туристическият потенциал остава недостатъчно развит.

"Амбицията ми е да покажем на хората какво може да се види тук и да привлечем повече посетители“, заявява Гарело пред вестник "Телеграф".

Сен Максимен ла Сент Бом разполага с богато културно наследство, включително внушителна готическа базилика, исторически орган с близо 3000 тръби и традиции в производството на провансалско вино. Управлението на такъв град носи сериозна отговорност, а мандатът на новия кмет ще бъде шест години, като е възможно да продължи и седма заради съвпадение с президентските избори.

Веселина Гарело има две деца, които активно са участвали в предизборната ѝ кампания.

"Те бяха с мен в изборните бюра и видяха отвътре какво означава една победа“, разказва тя.