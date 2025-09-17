ИЗПРАТИ НОВИНА
Венцислава Любенова и децата от "Северен" рисуват мечтата си за град без коли
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:35
Днес кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова даде старт на инициативите, посветени на Европейската седмица на мобилността, с конкурс за рисунка на асфалт.

Парк "Рибница“ се изпълни с малчугани от ДГ "Марица“, ДГ "Бреза“ и ДГ "Дъга“, вдъхновени от идеята за по-чист, безопасен и мобилен град. Съвместно с директорите и възпитателите от образователните структури децата запечатаха своите емоции с цветни тебешири върху асфалта на тема "Град без коли – чист и красив“.

Кметът Венцислава Любенова сподели с децата, че нейната визия за красив, чист и безопасен град напълно съвпада с техните рисунки, изобразяващи повече дървета, подредени алеи, зони за отдих сред природата, както и възможността за придвижване с велосипед или пеша до училище, работа или за разходка.

Участниците получиха лично от г-жа Любенова почетни грамоти от район "Северен“ за участието си в Европейската седмица на мобилността.

Събитията в района продължават и утре – в конкурса за рисунка на асфалт ще се включат учениците от СУ "Христо Груев Данов“, НУ "Христо Ботев“ и ОУ "Димитър Димов“.







