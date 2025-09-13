ЗАРЕЖДАНЕ...
Вдигнаха 10, предупредиха 52 , чакат сигнали за още
- Облепени с предупредителен стикер: 52 броя излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
- Репатрирани: 10 автомобила
- Преместени или преминали ГТП: 6 автомобила
- Общо от началото на годината: 188 МПС са облепени с предупредителен стикер.
Районна администрация "Северен“ уведомява, че мероприятията по установяване, маркиране и репатриране на ИУМПС се извършват регулярно и ще продължат по график през цялата година.
Основната цел на тези действия е:
- освобождаване на публични площи за паркиране
- опазване на обществения ред
- намаляване на вредните емисии в околната среда
Призоваваме собствениците на автомобили, които не са в движение, да предприемат своевременни действия за доброволното им преместване или за тяхното въвеждане в експлоатация, с оглед спазване на действащата нормативна уредба и избягване на административни мерки.
Сигнали за излезли от употреба МПС на имейл info@severen.plovdiv.bg или на следните телефони 032/901 164 и 032/901 199.
