Вдигнаха 10, предупредиха 52 , чакат сигнали за още
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:41
©
Продължаваме с акциите за излезли от употреба МПС. Това заяви кметът на район Северен Венцислава Любенова. В периода 15.07.2025 г. – 12.09.2025 г., на територията на район "Северен“ са предприети следните действия:

- Облепени с предупредителен стикер: 52 броя излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

- Репатрирани: 10 автомобила

- Преместени или преминали ГТП: 6 автомобила

- Общо от началото на годината: 188 МПС са облепени с предупредителен стикер.

Районна администрация "Северен“ уведомява, че мероприятията по установяване, маркиране и репатриране на ИУМПС се извършват регулярно и ще продължат по график през цялата година.

Основната цел на тези действия е:

- освобождаване на публични площи за паркиране

- опазване на обществения ред

- намаляване на вредните емисии в околната среда

Призоваваме собствениците на автомобили, които не са в движение, да предприемат своевременни действия за доброволното им преместване или за тяхното въвеждане в експлоатация, с оглед спазване на действащата нормативна уредба и избягване на административни мерки.

Сигнали за излезли от употреба МПС на имейл info@severen.plovdiv.bg или на следните телефони 032/901 164 и 032/901 199.







