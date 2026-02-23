ЗАРЕЖДАНЕ...
|Важно за шофьорите, които ще минават през Троянския проход
По време на работата автомобилите ще изчакват на място и ще бъдат пропускани поетапно. Трафикът ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. При благоприятни метеорологични условия се планира работата в 8-километровия участъка да приключи до 20 май.
Алтернативните маршрути за шофьорите са по път I-5 през прохода "Шипка“ и път II-55 Велико Търново - Гурково през Прохода на Републиката.
Дейностите по обезопасяване на трасето ще бъдат изпълнявани от дружеството, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища на територията на област Пловдив.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но предприеманите дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
