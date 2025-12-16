ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Важно за родителите, чиито деца ще тръгват на ясли и градини
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:14Коментари (0)853
© Plovdiv24.bg
Утвърден е Графикът на класиранията за прием в детските градини и детските ясли в Пловдив през 2026 година. Същият е публикуван на интернет страницата на електронната система в раздела с "Нормативни документи" и към "Ръководството за родителя“. Той съдържа всички важни срокове за родителите на децата, които подлежат на прием. Предвидени са 16 класирания, като първото от тях е на 29.01.2026 година.

Децата, родени през 2023 година и навършващи 3-годишна възраст през 2026 г., предстои да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2026/2027 г. Първото основно класиране за тях ще е на 14 май 2026 г. Свободните места за него ще бъдат публикувани в срок до 17 април 2026 г. вкл. на сайта на системата за електронно централизирано класиране за прием. Кандидатстването ще започне след обявяването на свободните места, като по-ранната регистрация не дава предимство при класиране.

Родителите могат да се запознаят с правилата за кандидатстване, с критериите и точките за всеки от тях, както и с документите за доказването им от публикуваната информация на сайта (dz-priem.plovdiv.bg) в раздела с нормативни документи и менюто "Точки за прием“. Предстоят промени в правилата, които своевременно ще бъдат отразени на интернет-страницата на системата за прием.

Освен задължителния обхват на 5- и 6-годишните деца, които могат да са записани както в детска градина, така и в групите за предучилищно образование към училищата, задължителен е обхватът и на 4-годишните деца. Те могат да са записани само в групи към детските градини. В тази връзка от съществено значение е проследяването на обявените свободни места за родителите на децата, които не са приети като 3-годишни, за да изберат подходящата детска градина с налични свободни места.

Към публикувания график на предвидените класирания има подробна информация за родителите, която се отнася до сроковете за постъпване, за преминаване към нова учебна година и анулиране на стари заявления и други.


Още по темата: общо новини по темата: 251
17.10.2025 Ясни са резултатите от класирането за прием в детските заведения
30.09.2025 Ето колко деца останаха извън класирането за детска градина в Пловдив
12.08.2025 Обявени са свободни места за прием в новата ясла в Пловдив
19.06.2025 2535 деца вече са класирани за първа група през новата 2025/2026 учебна
година
13.05.2025 Почти 2000 деца са приети в първа група на детските градини в Пловдив
11.04.2025 Започва кандидатстването за прием в първа група на детските градини в
Пловдив
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Община Пловдив отхвърли обвиненията на ПП-ДБ
16:08 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печ...
15:51 / 16.12.2025
Дядо Коледа пристигна на летище "Пловдив" с хубава Снежанка
13:48 / 16.12.2025
11 хотела в Пловдив са на топ ниво
13:36 / 16.12.2025
ПП-ДБ: Какво прави кметът за опазване на общинската собственост?
12:48 / 16.12.2025
Нов заместник-кмет по култура в район "Централен"
12:13 / 16.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
10:15 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Отношението към Русия
Хороскоп за деня
Електронното записване в детските градини
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: