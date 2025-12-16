ЗАРЕЖДАНЕ...
|Важно за родителите, чиито деца ще тръгват на ясли и градини
Децата, родени през 2023 година и навършващи 3-годишна възраст през 2026 г., предстои да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2026/2027 г. Първото основно класиране за тях ще е на 14 май 2026 г. Свободните места за него ще бъдат публикувани в срок до 17 април 2026 г. вкл. на сайта на системата за електронно централизирано класиране за прием. Кандидатстването ще започне след обявяването на свободните места, като по-ранната регистрация не дава предимство при класиране.
Родителите могат да се запознаят с правилата за кандидатстване, с критериите и точките за всеки от тях, както и с документите за доказването им от публикуваната информация на сайта (dz-priem.plovdiv.bg) в раздела с нормативни документи и менюто "Точки за прием“. Предстоят промени в правилата, които своевременно ще бъдат отразени на интернет-страницата на системата за прием.
Освен задължителния обхват на 5- и 6-годишните деца, които могат да са записани както в детска градина, така и в групите за предучилищно образование към училищата, задължителен е обхватът и на 4-годишните деца. Те могат да са записани само в групи към детските градини. В тази връзка от съществено значение е проследяването на обявените свободни места за родителите на децата, които не са приети като 3-годишни, за да изберат подходящата детска градина с налични свободни места.
Към публикувания график на предвидените класирания има подробна информация за родителите, която се отнася до сроковете за постъпване, за преминаване към нова учебна година и анулиране на стари заявления и други.
