ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Вандалска проява в пловдивски парк, издирват се извършителите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:26Коментари (0)277
©
виж галерията
Включването на поливната система в парк "Кронщад“ е вследствие на вандалска проява. Това съобщи кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев.

"След публикация в социалните мрежи за наводняване в парка, поради работеща поливна система, незабавно бе извършена проверка, при която се установи счупена главна шахта, натъпкана с бетонни блокчета и ръчно задействане на системата“, заяви кметът на района.

Той уточни, че веднага след констатирането на проблема работата на поливната система е преустановена.

"Моля, ако някой гражданин има информация за извършителите на това вандалско деяние, да подаде сигнал в Район Южен - Община Пловдив или Първо РПУ.

Подобно посегателство над общинска собственост е недопустимо и в ущърб на всички ползватели на парка“, категоричен е Атанас Кунчев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив вече има и Музей на парите "Пазител на стойност"
17:21 / 04.10.2025
Майката на детето, починало в клиника в Пловдив: Това е умишлено ...
16:24 / 04.10.2025
Най-големият подлез в центъра на Пловдив протече
14:54 / 04.10.2025
Счупено дърво ограничи пътя към Стария град в Пловдив
14:45 / 04.10.2025
Тарикат се опита да премине през спусната бариера на жп прелез в ...
13:39 / 04.10.2025
Бащата на малкия Ангел: "Медикус Алфа" е прогнила клиника с калпа...
11:19 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Хороскоп за деня
Президентски избори 2026 година
Топлофикация София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: