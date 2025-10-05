ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вандалска проява в пловдивски парк, издирват се извършителите
"След публикация в социалните мрежи за наводняване в парка, поради работеща поливна система, незабавно бе извършена проверка, при която се установи счупена главна шахта, натъпкана с бетонни блокчета и ръчно задействане на системата“, заяви кметът на района.
Той уточни, че веднага след констатирането на проблема работата на поливната система е преустановена.
"Моля, ако някой гражданин има информация за извършителите на това вандалско деяние, да подаде сигнал в Район Южен - Община Пловдив или Първо РПУ.
Подобно посегателство над общинска собственост е недопустимо и в ущърб на всички ползватели на парка“, категоричен е Атанас Кунчев.
