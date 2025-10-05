© виж галерията Включването на поливната система в парк "Кронщад“ е вследствие на вандалска проява. Това съобщи кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев.



"След публикация в социалните мрежи за наводняване в парка, поради работеща поливна система, незабавно бе извършена проверка, при която се установи счупена главна шахта, натъпкана с бетонни блокчета и ръчно задействане на системата“, заяви кметът на района.



Той уточни, че веднага след констатирането на проблема работата на поливната система е преустановена.



"Моля, ако някой гражданин има информация за извършителите на това вандалско деяние, да подаде сигнал в Район Южен - Община Пловдив или Първо РПУ.



Подобно посегателство над общинска собственост е недопустимо и в ущърб на всички ползватели на парка“, категоричен е Атанас Кунчев.