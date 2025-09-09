© виж галерията Днес за пореден път вандали поругаха паметта на антифашисти и комунисти, дали времето и живота си за нашата свобода и добруване. Ние от БСП Пловдив категорично осъждаме подобни прояви.



Във времена, в които проявяваме толерантност към чуждото мнение, когато имаме най-много нужда от това да си спомним за героите и героизма, подобни действия са абсолютно недопустими. Ние ще продължим да пазим паметта на героите, паметта на дни като днешния девети септември, защото паметта не може да бъде залята с червена боя, не може да бъде изтрита. Както Вапцаров пише в стихотворението си "Вяра“ – "Тя (вярата) е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея няма открити!“.



А демокрацията в днешно време е като разбито бурканче с червена боя върху барелефа на един от изявените български философи, Димитър Благоев!