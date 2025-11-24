ВУАРР Пловдив: Организирана група опитва да присвои активите ни

© Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив (ВУАРР) е едно от най-старите частни учебни заведения за висше образование в страната. Със своята над 33-годишна история, повече от 40 000 завършили студенти и три работещи филиала в Пловдив, Велико Търново и Русе, ВУАРР е водеща регионална образователна институция с повече от 3000 обучаващи се студенти към днешна дата.



Днес ВУАРР е изправено пред ситуация, която представлява безпрецедентен риск за сигурността и бъдещето на институцията. Налице са множество опити от организирана група за намеса във функционирането на висшето училище, нарушаване на автономността му и присвояване на активите му.



Във връзка с това и с цел информиране на широката общественост относно всичко случващо се ръководството на ВУАРР организира пресконференция. Тя ще се проведе на 26.11.2025 г. (сряда) от 13:00 ч. в Пресклуба на БТА Пловдив. На нея ще бъдат изложени всички факти и обстоятелства, с цел да се даде пълна яснота около казуса и продължаващите опити за незаконното овладяване и кражба на ВУАРР.