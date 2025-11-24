ЗАРЕЖДАНЕ...
|ВУАРР Пловдив: Организирана група опитва да присвои активите ни
Днес ВУАРР е изправено пред ситуация, която представлява безпрецедентен риск за сигурността и бъдещето на институцията. Налице са множество опити от организирана група за намеса във функционирането на висшето училище, нарушаване на автономността му и присвояване на активите му.
Във връзка с това и с цел информиране на широката общественост относно всичко случващо се ръководството на ВУАРР организира пресконференция. Тя ще се проведе на 26.11.2025 г. (сряда) от 13:00 ч. в Пресклуба на БТА Пловдив. На нея ще бъдат изложени всички факти и обстоятелства, с цел да се даде пълна яснота около казуса и продължаващите опити за незаконното овладяване и кражба на ВУАРР.
