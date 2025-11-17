ЗАРЕЖДАНЕ...
|ВИП среща в Пловдив
Октоподът с еленски бут, лютеницата с трюфели, севичето от лаврак, авторски десерти — всяко ястие като естетика и провокация, беше аплодирано от феровете на модерната кухня, в която се сливат италианската елегантност и нашенската традиция.
Както се знае, семейство Чиприани създава някои от най-иконичните кулинарни открития: карпачото и коктейла Белини, превръщайки името си в еталон за долче вита.
Шеф готвачът Кирил Митов, който притежава дипломи от Европа и Азия, е познат в своята гилдия и сред почитателите си като експерт в молекулярната гастрономия и файн дайнинга.“Важното е да имаш свободата в създаването на вкусове, които не просто се помнят, а разказват истории и се превръщат в изкуство.“, коментира маестрото.
на 17.11.2025 г.
0
