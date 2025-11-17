ИЗПРАТИ НОВИНА
ВИП среща в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:49 / 17.11.2025Коментари (1)630
©
Познавачи на изтънченото гурме поднесоха в Пловдив специални поздравления на шеф готвача Кирил Митов. Крум Савов и очарователната му съпруга Мая, топ тандем от телевизия 7/8, познати с високия си професионализъм и силно екранно присъствие, талантливата Крисия, Марио Тодоров от "Биг брадър“ и компания бяха сред първите, които дегустираха новото меню на маестрото, базирано на автентични български продукти в комбинация с техники на световния символ в гастрономията, роден във Венеция преди повече от 90 години.

Октоподът с еленски бут, лютеницата с трюфели, севичето от лаврак, авторски десерти — всяко ястие като естетика и провокация, беше аплодирано от феровете на модерната кухня, в която се сливат италианската елегантност и нашенската традиция.

Както се знае, семейство Чиприани създава някои от най-иконичните кулинарни открития: карпачото и коктейла Белини, превръщайки името си в еталон за долче вита. 

Шеф готвачът Кирил Митов, който притежава дипломи от Европа и Азия, е познат в своята гилдия и сред почитателите си като експерт в молекулярната гастрономия и файн дайнинга.“Важното е да имаш свободата в създаването на вкусове, които не просто се помнят, а разказват истории и се превръщат в изкуство.“, коментира маестрото.







0
 
 
Октоподът с еленски бут, лютеницата с трюфели, севичето от лаврак,ТИПИЧНО БЪЛГАРСКИ ПРОДУКТИ. БРАВО!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

