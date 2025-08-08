ИЗПРАТИ НОВИНА
В пловдивско село олицетворяват еврораят със Салвадор Дали
Автор: ИА Фокус 22:05
© bTV
"Добре дошли в еврорая!“. Този надпис посреща жителите и гостите на едно българско село. Надписът беше поставен, за да ознаменува влизането в сила от днес на двойното етикетиране – в левове и в евро.

Селото е Старо Железаре, а еврораят буквално гледа от стената.

Макар все още да не е в обращение, евровалутата е по рафтовете на селския магазин и на селската кръчма.

Сега Иван пие бира за 1,30 лв., или 65 евроцента. "Който си ги има, пак си ги има, който си ги нема – пак си ги нема“, разсъждава пред bTV Иван за парите след официалното влизане в еврозоната.

Еврораят в с. Старо Железаре олицетворяват със Салвадор Дали. Нарисуван от селския художник Венцислав Пирянков, нарочно по време на пир, за да подскаже, макар и сюрреалистично, за пира и изобилието, което ни очаква в еврозоната.

Бъдещето ни с еврото е повод за наздравици в кръчмата.







