В пловдивско село олицетворяват еврораят със Салвадор Дали

"Добре дошли в еврорая!". Този надпис посреща жителите и гостите на едно българско село. Надписът беше поставен, за да ознаменува влизането в сила от днес на двойното етикетиране – в левове и в евро.



Селото е Старо Железаре, а еврораят буквално гледа от стената.



Макар все още да не е в обращение, евровалутата е по рафтовете на селския магазин и на селската кръчма.



Сега Иван пие бира за 1,30 лв., или 65 евроцента. "Който си ги има, пак си ги има, който си ги нема – пак си ги нема“, разсъждава пред bTV Иван за парите след официалното влизане в еврозоната.



Еврораят в с. Старо Железаре олицетворяват със Салвадор Дали. Нарисуван от селския художник Венцислав Пирянков, нарочно по време на пир, за да подскаже, макар и сюрреалистично, за пира и изобилието, което ни очаква в еврозоната.



Бъдещето ни с еврото е повод за наздравици в кръчмата.