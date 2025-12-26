ЗАРЕЖДАНЕ...
|В пловдивски квартал подменят стара канализация на 50 години и изграждат нова
“Фрибул" ООД, “Проджект планинг енд мениджмънт " ООД и “Астрал инженеринг" ООД са трите фирми, които кандидатстват по поръчката.
Plovdiv24.bg припомня, че тя е за изготвяне на технически проект и реализацията му, а прогнозната стойност е 200 000 лева. В рамките на поръчката трябва да се разработят всички необходими проектни части. Възложител е кметът на район “Южен" Атанас Кунчев.
Проектирането обхваща подмяна на амортизирани водопроводи и сградни отклонения, както и изграждане на нови канализационни участъци.
Комисията по ЗОП-а е определила фирма “Астрал инженеринг" ООД за изпълнител, като я е класирала на първо място, тъй като другите две фирми не са спазили едно от задължителните условия, а именно посещение на обекта на място, за да направят коректно изготвяне и представяне на оферти.
Предвидено е да се извърши реконструкция на съществуващите улични водопроводи със сградните водопроводни отклонения. Строителството на вътрешната водопроводна мрежа е започнало преди повече от 40-50 години, като е изпълнена основно със стоманени и азбестоциментови тръби. Водопроводна мрежа обаче е амортизирана с много аварии водещи до големи загуби на питейна вода.
Общата приблизителна дължина на уличната водопроводната мрежа е около 10 438 м, а на канализационна мрежа е около 805.20 м. При проектирането на улиците, в чийто участък има и подмяна, освен на водопровод, но и на канализация, възстановяването на настилките ще е от бордюр до бордюр на пътното платно.
