ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Важна новина за пловдвски квартал без канализация
Проектирането обхваща подмяна на амортизирани водопроводи и сградни отклонения, както и изграждане на нови канализационни участъци.
В рамките на поръчката ще се разработят всички необходими проектни части. Срокът за кандидатстване е понеделник - 8 декември, а възложител е кметът на район “Южен" Атанас Кунчев.
Предвидено да се извърши реконструкция на съществуващите улични водопроводи със сградните водопроводни отклонения. Строителството на вътрешната водопроводна мрежа е започнало преди повече от 40-50 години, като е изпълнена основно със стоманени и азбестоциментови тръби. Водопроводна мрежа обаче е амортизирана с много аварии водещи до големи загуби на питейна вода.
Общата приблизителна дължина на уличната водопроводната мрежа е около 10 438.00 м, а на канализационна мрежа е около 805.20 м. При проектирането на улиците, в чийто участък има и подмяна, освен на водопровод, но и на канализация, възстановяването на настилките ще е от бордюр до бордюр на пътното платно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сериозно е положението в район "Южен", улици се превърнаха в реки...
11:12 / 06.12.2025
МВР Пловдив с последна информация за свлачището
10:51 / 06.12.2025
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвор...
08:09 / 06.12.2025
Грижат се за 2100 пловдивчани със 12,4 млн. лева
08:00 / 06.12.2025
Сериозни пропуски прекратиха обществената поръчка за трансформаци...
07:43 / 06.12.2025
Наградиха изявени студенти от Юридическия факултет на Пловдивския...
22:15 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS