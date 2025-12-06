ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Важна новина за пловдвски квартал без канализация
Автор: Данислава Вълкова 13:32Коментари (0)216
©
Пловдивският квартал “Коматево" ще има нова канализация на местата, където тя липсва, а старата, от своя страна,  ще бъде реконструирана или подменена. Това е залегнало в новата обществена поръчка, пусната от администрацията на район “Южен", информира Plovdiv24.bg. Тя е за изготвяне на технически проект и реализацията му. Прогнозната стойност е 200 000 лева.

Проектирането обхваща подмяна на амортизирани водопроводи и сградни отклонения, както и изграждане на нови канализационни участъци.

В рамките на поръчката ще се разработят всички необходими проектни части. Срокът за кандидатстване е понеделник - 8 декември, а възложител е кметът на район “Южен" Атанас Кунчев.

Предвидено да се извърши реконструкция на съществуващите улични водопроводи със сградните водопроводни отклонения. Строителството на вътрешната водопроводна мрежа е започнало преди повече от 40-50 години, като е изпълнена основно със стоманени и азбестоциментови тръби. Водопроводна мрежа обаче е амортизирана с много аварии водещи до големи загуби на питейна вода.

Общата приблизителна дължина на уличната водопроводната мрежа е около 10 438.00 м, а на канализационна мрежа е около 805.20 м. При проектирането на улиците, в чийто участък има и подмяна, освен на водопровод, но и на канализация, възстановяването на настилките ще е от бордюр до бордюр на пътното платно.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Сериозно е положението в район "Южен", улици се превърнаха в реки...
11:12 / 06.12.2025
МВР Пловдив с последна информация за свлачището
10:51 / 06.12.2025
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвор...
08:09 / 06.12.2025
Грижат се за 2100 пловдивчани със 12,4 млн. лева
08:00 / 06.12.2025
Сериозни пропуски прекратиха обществената поръчка за трансформаци...
07:43 / 06.12.2025
Наградиха изявени студенти от Юридическия факултет на Пловдивския...
22:15 / 05.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
18:18 / 04.12.2025
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
09:19 / 04.12.2025
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
21:22 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Kатастрофи Великотърновско
Световна черна хроника
Зверство срещу 18-годишно момиче
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: