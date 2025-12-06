Важна новина за пловдвски квартал без канализация

© Пловдивският квартал “Коматево" ще има нова канализация на местата, където тя липсва, а старата, от своя страна, ще бъде реконструирана или подменена. Това е залегнало в новата обществена поръчка, пусната от администрацията на район “Южен", информира Plovdiv24.bg. Тя е за изготвяне на технически проект и реализацията му. Прогнозната стойност е 200 000 лева.



Проектирането обхваща подмяна на амортизирани водопроводи и сградни отклонения, както и изграждане на нови канализационни участъци.



В рамките на поръчката ще се разработят всички необходими проектни части. Срокът за кандидатстване е понеделник - 8 декември, а възложител е кметът на район “Южен" Атанас Кунчев.



Предвидено да се извърши реконструкция на съществуващите улични водопроводи със сградните водопроводни отклонения. Строителството на вътрешната водопроводна мрежа е започнало преди повече от 40-50 години, като е изпълнена основно със стоманени и азбестоциментови тръби. Водопроводна мрежа обаче е амортизирана с много аварии водещи до големи загуби на питейна вода.



Общата приблизителна дължина на уличната водопроводната мрежа е около 10 438.00 м, а на канализационна мрежа е около 805.20 м. При проектирането на улиците, в чийто участък има и подмяна, освен на водопровод, но и на канализация, възстановяването на настилките ще е от бордюр до бордюр на пътното платно.