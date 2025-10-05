© Plovdiv24.bg виж галерията Опасност грози минувачи и шофьори в центъра на Пловдив заради рушаща се фасада на един от емблематичните блокове до "Аптека Марица“.



Преди няколко дни граждани са забелязали появата на отронена част от стената, която оттогава видимо се увеличава. Районът обаче все още не е обезопасен, а рискът за преминаващите хора и паркираните автомобили нараства с всеки изминал ден.



"Дупката става все по-голяма, а наоколо непрекъснато преминават адвокати, майки с колички и много други пловдивчани. Обикновено там стоят и ученици, но за щастие гимназията в момента е в ремонт и няма деца в близост“, сподели читател на Plovdiv24.bg.



Граждани настояват институциите да обърнат внимание на проблема, преди да е станало късно. Според тях блокът се нуждае от основно саниране, но като първа стъпка е важно да се вземат спешни мерки за обезопасяване на района, за да се предотвратят инциденти.



Редакцията на Plovdiv24.bg ще следи случая и ще потърси позиция от отговорните институции.