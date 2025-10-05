ЗАРЕЖДАНЕ...
|В центъра на Пловдив се руши емблематичен блок
Преди няколко дни граждани са забелязали появата на отронена част от стената, която оттогава видимо се увеличава. Районът обаче все още не е обезопасен, а рискът за преминаващите хора и паркираните автомобили нараства с всеки изминал ден.
"Дупката става все по-голяма, а наоколо непрекъснато преминават адвокати, майки с колички и много други пловдивчани. Обикновено там стоят и ученици, но за щастие гимназията в момента е в ремонт и няма деца в близост“, сподели читател на Plovdiv24.bg.
Граждани настояват институциите да обърнат внимание на проблема, преди да е станало късно. Според тях блокът се нуждае от основно саниране, но като първа стъпка е важно да се вземат спешни мерки за обезопасяване на района, за да се предотвратят инциденти.
Редакцията на Plovdiv24.bg ще следи случая и ще потърси позиция от отговорните институции.
