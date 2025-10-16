ЗАРЕЖДАНЕ...
|В "Тракия" започва раздаването на пакети с хранителни продукти
Кампанията стартира на 17 октомври и е част от операция "Подкрепа“ по Програма "Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс.
Помощта е предназначена за уязвими лица и семейства, определени от Агенцията за социално подпомагане, която е осигурила продуктите. Всеки одобрен ще получи захар, спагети, тоалетен сапун, шампоан, паста и четка за зъби, тоалетна хартия, както и перилни, почистващи и хигиенни материали.
Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК – Пловдив до 5 декември 2025 г.
Проверка дали дадено лице има право на подпомагане може да се направи по ЕГН на сайта: https://foodprogram.redcross.bg/.
Адрес за получаване на пакетите: Кметство "Тракия“, бул. "Освобождение“ № 63. Период: 17.10 – 05.12.2025 г.
