В "Тракия" започва раздаването на пакети с хранителни продукти

© Българският Червен кръст започва раздаването на пакети с хранителни продукти, почистващи препарати и хигиенни материали в район "Тракия“, съобщи кметът на района Георги Гатев.



Кампанията стартира на 17 октомври и е част от операция "Подкрепа“ по Програма "Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс.



Помощта е предназначена за уязвими лица и семейства, определени от Агенцията за социално подпомагане, която е осигурила продуктите. Всеки одобрен ще получи захар, спагети, тоалетен сапун, шампоан, паста и четка за зъби, тоалетна хартия, както и перилни, почистващи и хигиенни материали.



Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК – Пловдив до 5 декември 2025 г.



Проверка дали дадено лице има право на подпомагане може да се направи по ЕГН на сайта: https://foodprogram.redcross.bg/.



Адрес за получаване на пакетите: Кметство "Тракия“, бул. "Освобождение“ № 63. Период: 17.10 – 05.12.2025 г.