В "Тракия" отбелязват Седмицата на мобилността и инициативата "Да изчистим България заедно"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:00Коментари (0)197
©
Кметът на район "Тракия“ Георги Гатев кани жителите да се включат в Седмицата на мобилността и инициативата "Да изчистим България заедно“. Кулминацията ще е на 20 септември, когато двете инициативи ще бъдат обединени.

В събота се предвижда да бъдат почистени три локации в "Тракия“ – около Пето ДКЦ, районът край 5-то районно управление на полицията и междублоковото пространство в микрорайон А5. Инициативата ще стартира пред 5-то ДКЦ в 10:00 часа, където ще е сборният пункт. Кметът Георги Гатев призовава всички, които имат възможност, да дойдат за почистването без автомобили, като вместо това да използват алтернативни начини за придвижване.

Той уточни, че освен на тези места, всеки може да излезе и да почисти пред дома си, за да стане "Тракия“ още по-приветлив за живеене. Апелът му е в съзвучие с темата на тазгодишната кампания "Мобилност за всички". Тя цели да се постави фокус върху промяната на навиците ни за придвижване, а именно: колоездене, ходене пеш, градски транспорт, както и комбиниране на различни видове в едно пътуване.

В рамките на Европейската седмица на мобилността до 22 септември в район "Тракия“ е предвидена богата програма с беседи, ролеви игри, рисунки на асфалт, състезания и изложби. В тази връзка в четвъртък ДГ "Кремена“ и ДГ "Таня Савичева“ организира празник в парк "Репресираните“, където под формата на игри децата научиха основни правила за безопасност на движението. В инициативата се включват още градините "Слънце“, "Велимира“, "Еделвайс“, “Десислава“, "Червената шапчица“ и "Д-р Едгар Бороу“.

Припомняме, че в рамките на Европейската седмица на мобилността в район "Тракия“ се проведе най-големият открит урок по безопасност на движението в Пловдив. Събитието бе организирано от Район "Тракия“ – Община Пловдив, МКБППМН към район "Тракия“, Сдружение "Ангели на пътя“ и любителската група "American cars and coffee Plovdiv“. В него се включиха представители на Сектор "Пътна полиция“, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, Български Червен кръст и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“.







