ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В "Тракия" отбелязват Седмицата на мобилността и инициативата "Да изчистим България заедно"
В събота се предвижда да бъдат почистени три локации в "Тракия“ – около Пето ДКЦ, районът край 5-то районно управление на полицията и междублоковото пространство в микрорайон А5. Инициативата ще стартира пред 5-то ДКЦ в 10:00 часа, където ще е сборният пункт. Кметът Георги Гатев призовава всички, които имат възможност, да дойдат за почистването без автомобили, като вместо това да използват алтернативни начини за придвижване.
Той уточни, че освен на тези места, всеки може да излезе и да почисти пред дома си, за да стане "Тракия“ още по-приветлив за живеене. Апелът му е в съзвучие с темата на тазгодишната кампания "Мобилност за всички". Тя цели да се постави фокус върху промяната на навиците ни за придвижване, а именно: колоездене, ходене пеш, градски транспорт, както и комбиниране на различни видове в едно пътуване.
В рамките на Европейската седмица на мобилността до 22 септември в район "Тракия“ е предвидена богата програма с беседи, ролеви игри, рисунки на асфалт, състезания и изложби. В тази връзка в четвъртък ДГ "Кремена“ и ДГ "Таня Савичева“ организира празник в парк "Репресираните“, където под формата на игри децата научиха основни правила за безопасност на движението. В инициативата се включват още градините "Слънце“, "Велимира“, "Еделвайс“, “Десислава“, "Червената шапчица“ и "Д-р Едгар Бороу“.
Припомняме, че в рамките на Европейската седмица на мобилността в район "Тракия“ се проведе най-големият открит урок по безопасност на движението в Пловдив. Събитието бе организирано от Район "Тракия“ – Община Пловдив, МКБППМН към район "Тракия“, Сдружение "Ангели на пътя“ и любителската група "American cars and coffee Plovdiv“. В него се включиха представители на Сектор "Пътна полиция“, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, Български Червен кръст и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин задържан за над 590 000 лв. дрога в Пазарджишко
16:57 / 18.09.2025
Одобриха инвестиционен заем за МБАЛ "Св. Мина"
17:07 / 18.09.2025
Променят закон заради претоварени камиони по пътищата
15:45 / 18.09.2025
Пловдивчанка: Или са некадърни, или го правят нарочно!
17:26 / 18.09.2025
Гласуваха забрана за движение на стари автомобили в центъра на Пл...
13:49 / 18.09.2025
Гласуваха 300 000 лева за обследване на дърветата в Пловдив
12:17 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS