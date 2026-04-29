Най-ниските цени на зеленчуци и плодове в Пловдив са в "Столипиново". Това показа проверка на "Радио Пловдив" в етническия квартал и по градските пазари. По 1 евро се търгуват червените домати, розовите стигат до евро и 50, краставиците също варират между 1 евро и евро и 50, а марулите са 70 цента. 50 цента е старият лук, толкова са и миналогодишните картофи. Патладжаните и чушките са по 2 евро, ябълките и портокалите – по 1 евро.

Според Татяна, която продава зеленчуци на сергия на ул. "Батак“, причината е, че хората в квартала са бедни и няма кой да купува. Младата жена обясни, че купува домати по 80 цента на борсата в Първенец, но им слага надценка от 20 цента, а на някои от по-скъпите зеленчуци - по 10 цента или изобщо няма надценка. По думите ѝ въпреки това хората не купуват.

Васко също продава зеленчуци наблизо. Казва, че в "Столипиново" е по-евтино, защото стоката е второ качество или бракувана. Но и той се оплака, че клиенти почти няма, а сметката трудно му излиза.

На сергиите на улица "Елба" цените са подобни, но собствениците не искат да коментират. За сметка на това клиентите са разговорливи. Казват, че навсякъде е скъпо и, че не могат да си позволят домати и краставици по 5-6 евро. Повечето нямат работа, пенсиите им са ниски, а зеленчуците им излизат скъпо.

Двойно, а и тройно по-високи са цените на същите стоки на един от най-популярните пазари в Пловдив – "Четвъртък пазара". Доматите варират от евро и 80 до 4 евро за червените сортове, а розовите се продават по 5 евро. Краставиците са между 2 евро и 3,50, чушките от 4 до 4,50 евро - в зависимост от цвета им, зеленият фасул е по 4 евро килограма. Ябълките са по 1,80 евро, някои стигат и до 2 евро, а портокалите достигат до 3 евро.

Според Марта, която работи на една от сергиите, цените не са чак толкова високи – има и за по-богатите, и за по-бедните.

Купувачите на "Четвъртък пазара" смятат, че цените са високи, но все пак трябва да се яде. По думите им наемите, касовите апарати и контролът от данъчното също влияят върху ценообразуването.

Мястото, откъдето се снабдяват със стока търговците и на Четвъртък пазара, и на Столипиново, е едно и също – борсата в Първенец. Но цените са според клиентите и възможностите им, а в търговските вериги - дори още по-високи.