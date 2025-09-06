ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив започнаха тържествата по случай 140-та годишнина от Съединението на България
На него присъстват кметът на Пловдив Костадин Димитров, председателят на ОбС Атанас Узунов, областният управител Христина Янчева , заместник-кметове, районни кметове, общински съветници, народни представители и други официални лица и граждани.
Програмата до края на днешния ден:
В 11:00 часа е полагането на венци и цветя на паметната плоча на майор Райчо Николов (до пл. "Римски стадион"). В 11:30 часа ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Захари Стоянов в Градската градина (зад Регионалния природонаучен музей)
В 19:00 часа на площад "Централен“ ще се състои традиционната възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет "Родолюбие“.
Възстановката традиционно пресъздава как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено "Възванието на Българския таен централен революционен комитет“, с което се обявява, че Румелийското правителство е свалено и е провъзгласено Съединението на България. Възстановката завършва традиционно с голямо празнично хоро.
От 19:30 часа на сцената на Античен театър Пловдив започва празничния концерт на "Биг бенд Пловдив" - "Биг бенд Пловдив - Приключението 25 години“. Входът е свободен! Поводът е 25 години от създаването на "Биг бенд Пловдив". Концертът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, ОФ "Пловдив 2019" и е част от проекта "Звук в Античността".
В 19:45 часа в Регионален исторически музей, Зала "Съединение“, ще бъде представена на документална изложба "Съединението и неговите личности“. Съединението на България от 6 септември 1885 г. е една от най-безкористните прояви на родолюбие в българската история, свързани с Пловдив. Хората, взели участие в неговата подготовка, осъществяване и защита, са значими личности, оставили трайна следа в нашето минало. Те са фокусът на този разказ. Цитати от спомени и периодичния печат, документи, фотографии и художествени произведения ще припомнят трепетите и емоциите, подтикнали българите към обединение и жертвоготовност - ценности, които трябва да следваме и днес!
В 20:30 часа на площад "Съединение“ пред едноименния паметник е кулминацията на празника, където започва тържествена проверка (заря) по повод 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив с участието на представителни роти от гарнизон Пловдив.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 315
|предишна страница [ 1/53 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Хубаво ще е времето в Пловдив на празничния ден
08:23 / 06.09.2025
Атанас Узунов: Пловдив е град, надживял държави и империи
08:15 / 06.09.2025
Кметът: Пловдив е в сърцето на най-новата история на България
07:25 / 06.09.2025
Програма за честването на 140-та годишнина от Съединението на Бъл...
07:05 / 06.09.2025
Забрана за полети на дронове в Пловдив
06:30 / 06.09.2025
Променят маршрутите на 11 автобусни линии в Пловдив
05:55 / 06.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS