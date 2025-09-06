© Plovdiv24.bg виж галерията В Пловдив започнаха тържествата по случай 140-та годишнина от Съединението на България и празника на града, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Точно в 10,00 часа в катедралния храм "Света Богородица“ започна тържествен молебен, отслужен от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп - първи викарий на Пловдивския митрополит.



На него присъстват кметът на Пловдив Костадин Димитров, председателят на ОбС Атанас Узунов, областният управител Христина Янчева , заместник-кметове, районни кметове, общински съветници, народни представители и други официални лица и граждани.



Програмата до края на днешния ден:



В 11:00 часа е полагането на венци и цветя на паметната плоча на майор Райчо Николов (до пл. "Римски стадион"). В 11:30 часа ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Захари Стоянов в Градската градина (зад Регионалния природонаучен музей)



В 19:00 часа на площад "Централен“ ще се състои традиционната възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет "Родолюбие“.



Възстановката традиционно пресъздава как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено "Възванието на Българския таен централен революционен комитет“, с което се обявява, че Румелийското правителство е свалено и е провъзгласено Съединението на България. Възстановката завършва традиционно с голямо празнично хоро.



От 19:30 часа на сцената на Античен театър Пловдив започва празничния концерт на "Биг бенд Пловдив" - "Биг бенд Пловдив - Приключението 25 години“. Входът е свободен! Поводът е 25 години от създаването на "Биг бенд Пловдив". Концертът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, ОФ "Пловдив 2019" и е част от проекта "Звук в Античността".



В 19:45 часа в Регионален исторически музей, Зала "Съединение“, ще бъде представена на документална изложба "Съединението и неговите личности“. Съединението на България от 6 септември 1885 г. е една от най-безкористните прояви на родолюбие в българската история, свързани с Пловдив. Хората, взели участие в неговата подготовка, осъществяване и защита, са значими личности, оставили трайна следа в нашето минало. Те са фокусът на този разказ. Цитати от спомени и периодичния печат, документи, фотографии и художествени произведения ще припомнят трепетите и емоциите, подтикнали българите към обединение и жертвоготовност - ценности, които трябва да следваме и днес!



В 20:30 часа на площад "Съединение“ пред едноименния паметник е кулминацията на празника, където започва тържествена проверка (заря) по повод 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив с участието на представителни роти от гарнизон Пловдив.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.