Възстановихме историческа истина, сподели проф. Любозар Фратев, част от фондация "Балкански културен форум" по време на откриването на обновената информационна табела на ул."Eмил дьо Лавеле", свързан с личност на когото е именувана.



Фратев разказа историята на белгийския проф. Лавеле, които е бил яростен защитник на българската кауза и българите в Македония, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



"Той показва на европейската общественост, че на Балканския полуостров има поробени народи, които заслужава друга съдба. Със статиите си и с книгата си той застава в защита на българите - вдигнал Априлското въстание, в защита на Съединението и особено защитава на угнетените раи в Македония.



Емил не е бил консул и французин, а е получавал стотици писма от Българи в Македония, които са описвали страданията си там."



От своя страна директорът на историческия музей Стоян Иванов сподели, че Емил приемал българската кауза като своя мисия.



Той разясни, че при предходната табела е имало три грешки и допълни, че нещо което е написано в Гугъл става норма, но понякога трябва да се ровим в големите дебели книги, за да разберем истината.



Кметът на район "Централен" Георги Стаменов бе категоричен, че народ, който не познава историята си няма бъдеще.



