ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив възстановиха историческа истина
Фратев разказа историята на белгийския проф. Лавеле, които е бил яростен защитник на българската кауза и българите в Македония, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"Той показва на европейската общественост, че на Балканския полуостров има поробени народи, които заслужава друга съдба. Със статиите си и с книгата си той застава в защита на българите - вдигнал Априлското въстание, в защита на Съединението и особено защитава на угнетените раи в Македония.
Емил не е бил консул и французин, а е получавал стотици писма от Българи в Македония, които са описвали страданията си там."
От своя страна директорът на историческия музей Стоян Иванов сподели, че Емил приемал българската кауза като своя мисия.
Той разясни, че при предходната табела е имало три грешки и допълни, че нещо което е написано в Гугъл става норма, но понякога трябва да се ровим в големите дебели книги, за да разберем истината.
Кметът на район "Централен" Георги Стаменов бе категоричен, че народ, който не познава историята си няма бъдеще.
Повече можете да видите във видеото.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 69 години, има три деца от...
19:41 / 22.12.2025
Кола помля разделителната ограда по бул. "Цар Борис Трети Обедини...
19:21 / 22.12.2025
Жалба срещу решение на община Пловдив за 10 милиона лева
18:45 / 22.12.2025
Специален концерт на Moonspell със симфоничен оркестър в Пловдив
18:15 / 22.12.2025
Коледно-новогодишна програма на община Пловдив
18:00 / 22.12.2025
Новият шеф на Апелативна прокуратура-Пловдив встъпи в длъжност
16:20 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
20:14 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS