В Пловдив учредиха нова политическа партия

© Нова политическа формация се учреди в Пловдив. Тя носи името "ГРАЖДАНСКА СИЛА“ и обедини около общи идеи близо 3000 човека от цяла България. Председател на партията е общинският съветник Константин Георгиев.



Основни цели на политическа партия "ГРАЖДАНСКА СИЛА" са да провежда политики за върховенство на закона и справедлив и честен съдебен процес, утвърждаване на духовните, моралните и културните ценности на българските граждани, провеждане на адекватни политики, насочени към достоен и активен начин на живот на хората с увреждания, добро взаимодействие и координация между Европейските и Евроатлантическите институции, утвърждаване на демократични свободи и социална отговорност, създаване на условия за равни възможности за всички граждани на Република България, независимо от пол, възраст, религия, социално положение, премахване на корупционните практики, повишаване доверието в институциите, в държавната и общинска администрация, повишаване на жизнения стандарт на българите, модерно и прогресивно образование, съобразено с новите нужди на развиващото се общество, достъпно и качествено образование и здравеопазване, конкурентна пазарна икономика; насърчаване ролята на гражданското общество и пряко участие в управлението на България, чрез провеждане на референдуми и мажоритарен елемент в изборите.



"Бъдещето на Пловдив и България е в нашите ръце, от нас зависи да действаме с мисъл и ясна визия за развитието на страната и града ни, да прокарваме политики за подобряване благосъстоянието и начина на живот на хората. Пловдив има нужда от дългосрочна рамка на управление, от смяна на неработещите модели и от всички нас зависи да следваме начертания път.“, заяви Георгиев пред учредителите на партията. И допълни: "Нашата основна цел е развитието на Пловдив. Винаги досега сме работили за пловдивчани, за тяхното по-добро бъдеще, за възможността да живеят в модерен, европейски град. Ще работим за подобряване на диалога между гражданите и институциите, така че техните проблеми да бъдат чути и политиките, които се провеждат да бъдат адекватни на техните нужди. Виждаме, че има моменти, в които този диалог е нарушен. Това трябва да се промени.“



За заместник-председател бе избрана Чудомира Пинджева. Тя е родена в Пловдив на 10 октомври 1977 г. Завършила е магистратура по "Икономика и управление“ в УНСС. Владее английски език.



В ръководството на партията влизат още Мария Колева, Николай Друмчийски, Калоян Георгиев и Нина Христова.