ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В Пловдив учредиха нова политическа партия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:28Коментари (0)55
©
Нова политическа формация се учреди в Пловдив. Тя носи името "ГРАЖДАНСКА СИЛА“ и обедини около общи идеи близо 3000 човека  от цяла България. Председател на партията е общинският съветник Константин Георгиев.

Основни цели на политическа партия "ГРАЖДАНСКА СИЛА" са да провежда политики за върховенство на закона и справедлив и честен съдебен процес, утвърждаване на духовните, моралните и културните ценности на българските граждани, провеждане на адекватни политики, насочени към достоен и активен начин на живот на хората с увреждания, добро взаимодействие и координация между Европейските и Евроатлантическите институции, утвърждаване на демократични свободи и социална отговорност, създаване на условия за равни възможности за всички граждани на Република България, независимо от пол, възраст, религия, социално положение, премахване на корупционните практики, повишаване доверието в институциите, в държавната и общинска администрация, повишаване на жизнения стандарт на българите, модерно и прогресивно образование, съобразено с новите нужди на развиващото се общество, достъпно и качествено образование и здравеопазване, конкурентна пазарна икономика; насърчаване ролята на гражданското общество и пряко участие в управлението на България, чрез провеждане на референдуми и мажоритарен елемент в изборите.

"Бъдещето на Пловдив и България е в нашите ръце, от нас зависи да действаме с мисъл и ясна визия за развитието на страната и  града ни, да прокарваме политики за подобряване благосъстоянието и начина на живот на хората. Пловдив има нужда от дългосрочна рамка на управление, от смяна на неработещите модели и от всички нас зависи да следваме начертания път.“, заяви Георгиев пред учредителите на партията. И допълни: "Нашата основна цел е развитието на Пловдив. Винаги досега сме работили за пловдивчани, за тяхното по-добро бъдеще, за възможността да живеят в модерен, европейски град. Ще работим за подобряване на диалога между гражданите и институциите, така че техните проблеми да бъдат чути и политиките, които се провеждат да бъдат адекватни на техните нужди. Виждаме, че има моменти, в които този диалог е нарушен. Това трябва да се промени.“

За заместник-председател бе избрана Чудомира Пинджева. Тя е родена в Пловдив на 10 октомври 1977 г. Завършила е магистратура по "Икономика и управление“ в УНСС. Владее английски език.

В ръководството на партията влизат още Мария Колева, Николай Друмчийски, Калоян Георгиев и Нина Христова.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Вандали поругаха офиса на БСП в Пловдив
11:20 / 09.09.2025
Община Пловдив: Общински съветници целенасочено подвеждат граждан...
09:52 / 09.09.2025
Пловдивчанин: Ще стане трагедия
09:16 / 09.09.2025
Общински съветници дадоха срок 7 дни на кмета Костадин Димитров
09:05 / 09.09.2025
Мини сметище зарина улица в Пловдив, хората скочиха срешу Иван Ст...
09:01 / 09.09.2025
Тежка техника предизвика зверска тапа в трафика на Пловдив
08:46 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
11:06 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
19:24 / 07.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Грипна епидемия обхвана страната
Женски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: