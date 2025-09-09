ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив учредиха нова политическа партия
Основни цели на политическа партия "ГРАЖДАНСКА СИЛА" са да провежда политики за върховенство на закона и справедлив и честен съдебен процес, утвърждаване на духовните, моралните и културните ценности на българските граждани, провеждане на адекватни политики, насочени към достоен и активен начин на живот на хората с увреждания, добро взаимодействие и координация между Европейските и Евроатлантическите институции, утвърждаване на демократични свободи и социална отговорност, създаване на условия за равни възможности за всички граждани на Република България, независимо от пол, възраст, религия, социално положение, премахване на корупционните практики, повишаване доверието в институциите, в държавната и общинска администрация, повишаване на жизнения стандарт на българите, модерно и прогресивно образование, съобразено с новите нужди на развиващото се общество, достъпно и качествено образование и здравеопазване, конкурентна пазарна икономика; насърчаване ролята на гражданското общество и пряко участие в управлението на България, чрез провеждане на референдуми и мажоритарен елемент в изборите.
"Бъдещето на Пловдив и България е в нашите ръце, от нас зависи да действаме с мисъл и ясна визия за развитието на страната и града ни, да прокарваме политики за подобряване благосъстоянието и начина на живот на хората. Пловдив има нужда от дългосрочна рамка на управление, от смяна на неработещите модели и от всички нас зависи да следваме начертания път.“, заяви Георгиев пред учредителите на партията. И допълни: "Нашата основна цел е развитието на Пловдив. Винаги досега сме работили за пловдивчани, за тяхното по-добро бъдеще, за възможността да живеят в модерен, европейски град. Ще работим за подобряване на диалога между гражданите и институциите, така че техните проблеми да бъдат чути и политиките, които се провеждат да бъдат адекватни на техните нужди. Виждаме, че има моменти, в които този диалог е нарушен. Това трябва да се промени.“
За заместник-председател бе избрана Чудомира Пинджева. Тя е родена в Пловдив на 10 октомври 1977 г. Завършила е магистратура по "Икономика и управление“ в УНСС. Владее английски език.
В ръководството на партията влизат още Мария Колева, Николай Друмчийски, Калоян Георгиев и Нина Христова.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Вандали поругаха офиса на БСП в Пловдив
11:20 / 09.09.2025
Община Пловдив: Общински съветници целенасочено подвеждат граждан...
09:52 / 09.09.2025
Пловдивчанин: Ще стане трагедия
09:16 / 09.09.2025
Общински съветници дадоха срок 7 дни на кмета Костадин Димитров
09:05 / 09.09.2025
Мини сметище зарина улица в Пловдив, хората скочиха срешу Иван Ст...
09:01 / 09.09.2025
Тежка техника предизвика зверска тапа в трафика на Пловдив
08:46 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
19:24 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS