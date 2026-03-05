ЗАРЕЖДАНЕ...
В Пловдив събарят 180-метров комин
Поради близостта на други съоръжения до планираните за разрушаване комин и естакада с димоход, няма да бъдат извършвани взривни работи, а ще бъде приложен методът на постепенно механично разрушаване от върха към основата на комина. Тази технология на демонтаж осигурява безопасно и контролирано протичане на демонтажните и разрушителни дейности. С етапното разрушаване няма да се възпрепятства експлоатационната дейност на съоръженията в близост, както и да възникват събития които могат да застрашат работата им (запрашаване и сеизмичен трус).
Първо ще се започне с разчистване и обезопасяване на терена около съоръженията и ще се премахнат сигналното осветление, сервизните стълби и площадки по цялата височина на комина. След това ще се пристъпи към демонтаж на димохода и носещата естакада. Отпадъците – основно метален скрап и минерална вата, ще бъдат сортирани по видове и ще се съхраняват разделно в определената зона след когато ще се предадат за материално оползотворяване.
Около комина ще бъде позиционирана специализирана механизация за разрушаване, като всички строителни отпадъци падат в него. Този метод на работа свежда минимум възможността от падане на отломки от разрушаването извън работната платформа. За да не се допуска запрашаване, в района на разрушителните дейности ще се оросява с мобилна оросителна система. Стоманобетонната конструкция ще се разбива механизирано с багер с щипка. Освободеният от съоръженията терен ще бъде подравнен съобразно околното пространство на площадката и съществуващата инфраструктура.
Коминът и естакадата не съдържат контролирани от законодателството по околна среда вещества/материали. Преди демонтажа коминът задължително ще се почисти от натрупана летяща пепел, която по предварителни изчисления е 2,5 тона, и ще бъде предадена на фирма за отвеждане на опасни отпадъци, с която "ЕВН България Топлофикация“ ЕАД има сключен договор за този код отпадък.
В уведомлението за инвестиционно предложение не е посочен срок за реализирането му.
