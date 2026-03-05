Топлофикация Пловдив планира премахване на комин с височина 180 метра и естакада с димоход с дължина 210 метра. Двете съоръжения не се използват от 2022 г., когато са изведени от експлоатация две стари съоръжения и е въведена експлоатация новата Отоплителна централа - Север. Със събарянето на комина и димохода ще се освободи пространство за осъществяване на друго инвестиционно намерение на компанията. Това става известно от инвестиционно уведомление на "ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, предаваПоради близостта на други съоръжения до планираните за разрушаване комин и естакада с димоход, няма да бъдат извършвани взривни работи, а ще бъде приложен методът на постепенно механично разрушаване от върха към основата на комина. Тази технология на демонтаж осигурява безопасно и контролирано протичане на демонтажните и разрушителни дейности. С етапното разрушаване няма да се възпрепятства експлоатационната дейност на съоръженията в близост, както и да възникват събития които могат да застрашат работата им (запрашаване и сеизмичен трус).Първо ще се започне с разчистване и обезопасяване на терена около съоръженията и ще се премахнат сигналното осветление, сервизните стълби и площадки по цялата височина на комина. След това ще се пристъпи към демонтаж на димохода и носещата естакада. Отпадъците – основно метален скрап и минерална вата, ще бъдат сортирани по видове и ще се съхраняват разделно в определената зона след когато ще се предадат за материално оползотворяване.Около комина ще бъде позиционирана специализирана механизация за разрушаване, като всички строителни отпадъци падат в него. Този метод на работа свежда минимум възможността от падане на отломки от разрушаването извън работната платформа. За да не се допуска запрашаване, в района на разрушителните дейности ще се оросява с мобилна оросителна система. Стоманобетонната конструкция ще се разбива механизирано с багер с щипка. Освободеният от съоръженията терен ще бъде подравнен съобразно околното пространство на площадката и съществуващата инфраструктура.Коминът и естакадата не съдържат контролирани от законодателството по околна среда вещества/материали. Преди демонтажа коминът задължително ще се почисти от натрупана летяща пепел, която по предварителни изчисления е 2,5 тона, и ще бъде предадена на фирма за отвеждане на опасни отпадъци, с която "ЕВН България Топлофикация“ ЕАД има сключен договор за този код отпадък.В уведомлението за инвестиционно предложение не е посочен срок за реализирането му.