В Пловдив стартира изграждането на Център за компетентност за над 23 млн. лева

© Изграждането на Център за компетентност "Агрохранителни системи и биоикономика“ стартира в Университета по хранителни технологии Пловдив, който е координатор на проекта на стойност 23 161 144 лева. Негови партньори са Аграрният университет (АУ) – Пловдив, Селскостопанската академия (ССА) – София, Медицинският университет (МУ) – Пловдив, Тракийският университет – Стара Загора, Институтът за гората при БАН и Институтът за космически изследвания и технологии при БАН.



Средствата са безвъзмездна финансова помощ от Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, съфинансирана от Европейския съюз и националния бюджет. На представянето на проекта в зала "Хоризонт" на УХТ присъстваха ректорът проф. Галин Иванов, членове на ръководството на висшето училище и представители на партньорите. Периодът на изпълнение е 68 месеца – до 31 декември 2029 г. Проф. Иванов приветства участниците в проекта и изрази увереност, че ще бъдат постигнати високи резултати с неговото изпълнение.



Визията е Центърът да се превърне в национално признат R&D партньор, с активно сътрудничество с агрохранителния бизнес, предоставяне на възможности и насоки за финансиране на стартиращи предприятия, работа със заинтересовани страни и създаване на устойчив, разпознаваем бранд. Работата по проекта е структурирана в две основни дейности: научноизследователска дейност и разпространение на научните резултати, с финансиране от 10 288 007.74 лв., и изграждане и модернизация на научноизследователски инфраструктури, с финансиране от 12 873 137.00 лв.



"Една от основните цели до 2029 г. е концентриране на научна компетентност и инфраструктура за устойчиво производство на биоресурси и качествени, безопасни храни с висока добавена стойност, като се намали въглеродният отпечатък по цялата верига“, заяви ръководителят на работен пакет доц. Георги Тосков. С реализацията на проекта неговите изпълнители ще се стремят да създадат устойчиви и изгодни партньорства не само в България, а и в чужбина. Доц. Тосков добави че е подписано е партньорско споразумение, което цели извършване на научни изследвания, както и разпространение на резултатите чрез преподаване, публикации и трансфер на знания.



Основните работни пакети са: "Агроекология и растениевъдство“, където водещ партньор е Селскостопанската академия; "Растително здраве“ с водещ партньор Аграрният университет; "Храни и здраве“ с водещ партньор Университетът по хранителни технологии; "Маркетингова стратегия и информационна кампания“ с водещ партньор Центърът за компетентност "Агрохранителни системи и биоикономика“. "Ще търсим засилено секторно сътрудничество в цялата агрохранителна верига и да приложим решения, които да насят добавена стойност за бизнеса ще подобряваме качеството на живот на потребителите", каза още доц. Тосков.



"Всички партньори по проекта изминахме дълъг и труден път в създаването на Центъра“, сподели проф. Владислав Попов – представител на Аграрния университет. Той припомни, че още през 2018 г., когато са започнали Националните научни програми, Университетът по хранителни технология, Аграрният университет и Селскостопанската академия са участвали заедно в една от най-големите научни инициативи – "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, която е предначертала пътя към създаването на Центъра.



Проф. Попов благодари на Министерството на образованието и науката, по чиято препоръка всички партньори са обединени в настоящия проект. Той добави, че всички работни пакети са взаимосвързани и имат системна насоченост – от първичното производство и опазването на генетичните ресурси, през качеството и безопасността на храните до биоикономиката.