© виж галерията Лекари от Отделението по инвазивна кардиология на УМБАЛ "Пловдив", начело с техния началник д-р Ценко Цветковски, спасиха живота на мъж, изпаднал в крайно тежко състояние. 52-годишният Л. А. бил приет с обширен преден миокарден инфаркт, усложнен с клинична смърт поради ритъмни нарушения - неколкократни пристъпи на камерна тахикардия и камерно мъждене. Медицинският екип успешно го е дефибрилирал.



Проведената по спешност коронарография показала пълно запушване на лявата предна десцендентна артерия. Веднага е поставен лекарствоизлъчващ стент, с много добър резултат. В момента Л.А. се чувства добре и споделя огромната си благодарност към екипа на Отделението по Инвазивна кардиология.



"Страхотен екип и много добра колаборация помежду им, благодарение на която днес съм жив", казва с усмивка Л.А.