В Пловдив спасиха крака на пациент с тежка костна инфекция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:43Коментари (0)667
Лекари в Пловдив спасиха крака на пациент с тежка инфекция на бедрената кост чрез многоетапно лечение. Сложната инфекция се развила след предишна операция за счупване на бедрената шийка и наложила многоетапното лечение, за да се запази крайникът. 

Пациентът постъпва в Отделението по ортопедия и травматология на УМБАЛ "Каспела" с напреднала инфекция на бедрената кост, възникнала след вече проведено оперативно лечение с вътрекостен имплант тип PFN (проксимален бедрен пирон). 

Първият етап от лечението е премахване на импланта и започване на системно антибиотично лечение. Тъй като инфекцията не е напълно овладяна, се пристъпва към втори етап – поставяне на т.нар. антибиотична тазобедрена става (спейсър). Това е временен имплант, който замества ставата и освобождава високи дози антибиотик директно в засегнатата зона, като позволява на пациента да се движи без да натоварва крака. 

След необходимия период със спейсър и проследяване на лабораторните показатели, състоянието на пациента се подобрява, инфекцията е овладяна и се преминава към окончателната операция – имплантиране на ревизионна изкуствена тазобедрена става. Този тип става е специално предназначен за сложни случаи и осигурява надеждна стабилност и дългосрочна функция дори при увредена или променена костна структура. 

"Този подход ни позволи първо да овладеем напълно инфекцията, а след това да осигурим стабилно и трайно възстановяване на функцията на крака," обяснява д-р Димитър Генов, завеждащ Отделението по ортопедия и травматология.  

"Случаят показва колко важни са комплексният план, търпението и координацията между екипа и пациента. Така постигнахме резултат, при който човекът отново може да ходи самостоятелно," допълва д-р Благойчо Постоловски.







