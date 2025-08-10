ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив спасиха крака на пациент с тежка костна инфекция
Пациентът постъпва в Отделението по ортопедия и травматология на УМБАЛ "Каспела" с напреднала инфекция на бедрената кост, възникнала след вече проведено оперативно лечение с вътрекостен имплант тип PFN (проксимален бедрен пирон).
Първият етап от лечението е премахване на импланта и започване на системно антибиотично лечение. Тъй като инфекцията не е напълно овладяна, се пристъпва към втори етап – поставяне на т.нар. антибиотична тазобедрена става (спейсър). Това е временен имплант, който замества ставата и освобождава високи дози антибиотик директно в засегнатата зона, като позволява на пациента да се движи без да натоварва крака.
След необходимия период със спейсър и проследяване на лабораторните показатели, състоянието на пациента се подобрява, инфекцията е овладяна и се преминава към окончателната операция – имплантиране на ревизионна изкуствена тазобедрена става. Този тип става е специално предназначен за сложни случаи и осигурява надеждна стабилност и дългосрочна функция дори при увредена или променена костна структура.
"Този подход ни позволи първо да овладеем напълно инфекцията, а след това да осигурим стабилно и трайно възстановяване на функцията на крака," обяснява д-р Димитър Генов, завеждащ Отделението по ортопедия и травматология.
"Случаят показва колко важни са комплексният план, търпението и координацията между екипа и пациента. Така постигнахме резултат, при който човекът отново може да ходи самостоятелно," допълва д-р Благойчо Постоловски.
