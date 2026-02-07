В Пловдив се проведе конкурса "Орфееви таланти"

© АМТИИ От 4 до 7 февруари в Пловдив се състоя Международен конкурс за музикално и танцово изкуство "Орфееви таланти“. В него взеха участие и възпитаниците на казанлъшката школа "Орфей“, които се представиха изключително успешно.



В направление "Класика“ пианистката Николета Караджова се конкурира с възпитаници от музикални училища и бе отличена със Сребърна лира на Орфей за своето добро изпълнение на пиеси от предкласика и съвременност. В този раздел журираха професорите Роксана Богданова, Татяна Гигова и доц. Надежда Кузманова.



В направление "Поп и джаз пеене“ с евъргийн песни на български и английски език Ники Николаев спечели Бронзова лира на Орфей в пета възрастова група, а Ирина Димитрова се състезава в трета възрастова група, където конкуренцията бе най-голяма. Тя получи поощрителна награда за изпълнението си на песни от репертоара на Лили Иванова и Тоника СВ.



Жури на поп певците бяха ректора на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ д-р Жан Пехливанов и дългогодишният преподавател и много добър певец доцент Петър Салчев.



Тримата възпитаници на музикалния педагог Мариана Мъгева са удовлетворени от доброто си представяне и оценката на журито. Творческият подем за певците и пианистите от школа "Орфей“ ще продължи през цялата 2026 година.