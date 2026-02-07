ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив се проведе конкурса "Орфееви таланти"
В направление "Класика“ пианистката Николета Караджова се конкурира с възпитаници от музикални училища и бе отличена със Сребърна лира на Орфей за своето добро изпълнение на пиеси от предкласика и съвременност. В този раздел журираха професорите Роксана Богданова, Татяна Гигова и доц. Надежда Кузманова.
В направление "Поп и джаз пеене“ с евъргийн песни на български и английски език Ники Николаев спечели Бронзова лира на Орфей в пета възрастова група, а Ирина Димитрова се състезава в трета възрастова група, където конкуренцията бе най-голяма. Тя получи поощрителна награда за изпълнението си на песни от репертоара на Лили Иванова и Тоника СВ.
Жури на поп певците бяха ректора на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ д-р Жан Пехливанов и дългогодишният преподавател и много добър певец доцент Петър Салчев.
Тримата възпитаници на музикалния педагог Мариана Мъгева са удовлетворени от доброто си представяне и оценката на журито. Творческият подем за певците и пианистите от школа "Орфей“ ще продължи през цялата 2026 година.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Костадин Димитров: Вижда се светлина в тунела. Собствените приход...
17:47 / 06.02.2026
Безплатни кардиологични консултации в Пловдив
17:18 / 06.02.2026
Собственичка на козметичен салон в Пловдив: Клиентите първо ни пи...
16:53 / 06.02.2026
Освен учител по география. обвиненият в педофилия Аврам Андреев, ...
16:20 / 06.02.2026
Бизнесмени от Пловдив: Ръстът на цената на тока увеличава себесто...
15:54 / 06.02.2026
Изверг в Пловдив: Баща кани дъщеря си на разходка, след което я и...
15:49 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS