В Пловдив решават за грипна епидемия

© БГНЕС Днес следобед се очаква Областният щаб в Пловдив да заседава, за да реши дали да бъде обявена грипна епидемия. Ако заболелите са се увеличили, противоепидемичните мерки ще влязат в сила най-вероятно от средата на седмицата.



Най-малко засегната от грипа и вирусните заболявания е групата на възрастните от 65 години нагоре.



Имат готовност, когато болните станат 210 на 10 хиляди души, да обявят противоепидемични мерки.