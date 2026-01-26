ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив решават за грипна епидемия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:50
© БГНЕС
Днес следобед се очаква Областният щаб в Пловдив да заседава, за да реши дали да бъде обявена грипна епидемия. Ако заболелите са се увеличили, противоепидемичните мерки ще влязат в сила най-вероятно от средата на седмицата.

Най-малко засегната от грипа и вирусните заболявания е групата на възрастните от 65 години нагоре.

Имат готовност, когато болните станат 210 на 10 хиляди души, да обявят противоепидемични мерки.


