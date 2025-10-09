В Пловдив разкриха престъпление

© Plovdiv24.bg След активно разследване криминалисти от Второ РУ разкриха автор на кражба в областния град. Работата им започнала в началото на февруари., когато пловдивчанка се оплакала, че в чакалнята на Централна гара й бил задигнат мобилен телефон.



При проведените оперативни и издирвателни действия станало ясно, че посегателството е дело на 55-годишен мъж, с богато криминално досие и присъди.



Откраднатата от него чужда вещ е намерена и приобщена към материалите по образуваното досъдебно производство. Документирането му продължава под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив.