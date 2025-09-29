В Пловдив промениха датата на събитие заради лошото време

© Район "Западен“ и кметът Тони Стойчева канят всички пловдивчани и гости на града на една незабравима му Примерно заглавие 1 Примерно заглавие 2 Примерно заглавие 3



Организаторите обявиха нова дата на събитието – 30 септември (вторник) от 18:30 ч. пред Братската могила, като отмениха планирания за тази вечер концерт поради лошото време.



В навечерието на Световния ден на музиката публиката ще се наслади на вълнуваща програма, която ще ни поведе през различни епохи – от барок и романтизъм, през страстта на италианската опера и унгарския фолклор, до празничния блясък на виенските валсове.



На сцената ще излязат:



· Сборният камерен оркестър – формация, създадена през 2023 г., която обединява елитни музиканти от Опера Пловдив и Симфоничния оркестър – Пазарджик, с концертмайстор Красимира Паурова.



· Солист – Евгения Ралчева – пловдивчанка с международна кариера и носител на престижни награди ("Кристална лира“, "Пловдив“), чийто глас звучи на най-големите сцени у нас и в Европа.



В програмата ще прозвучат произведения от:



· Марк-Антоан Шарпантие – "Te Deum“



· Феликс Менделсон – Симфония за струнен оркестър №10



· Франц Шуберт – "Серенада“ (солист: Евгения Ралчева)



· Волфганг Амадеус Моцарт – Дивертименто в ре мажор



· Пиетро Маскани – Интермецо от "Селска чест“



· Бела Барток – "Румънски танци“



· Франц Лехар – Ария на Джудита (солист: Евгения Ралчева)



· Йохан Щраус – "Императорски валс“



"За нас ще бъде удоволствие да бъдем домакини на концерта и да посрещнем ценителите на класическата музика", споделя Тони Стойчева. "Това е нашият подарък към пловдивчани. Несъмнено музиката е онзи магичен език, който ни сплотява и ни вдъхновява" , допълва тя.



Организаторите са осигурили 120 седящи места, входът е свободен.