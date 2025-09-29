ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив промениха датата на събитие заради лошото време
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:55
Район "Западен" и кметът Тони Стойчева канят всички пловдивчани и гости на града на една незабравима му
зикална вечер под открито небе  –  на концерта "Симфония под звездите“. 

Организаторите обявиха нова дата на събитието – 30 септември (вторник) от 18:30 ч. пред Братската могила, като отмениха планирания за тази вечер концерт поради лошото време. 

В навечерието на Световния ден на музиката публиката ще се наслади на вълнуваща програма, която ще ни поведе през различни епохи – от барок и романтизъм, през страстта на италианската опера и унгарския фолклор, до празничния блясък на виенските валсове.

На сцената ще излязат:

· Сборният камерен оркестър – формация, създадена през 2023 г., която обединява елитни музиканти от Опера Пловдив и Симфоничния оркестър – Пазарджик, с концертмайстор Красимира Паурова.

· Солист – Евгения Ралчева – пловдивчанка с международна кариера и носител на престижни награди ("Кристална лира“, "Пловдив“), чийто глас звучи на най-големите сцени у нас и в Европа.

В програмата ще прозвучат произведения от:

· Марк-Антоан Шарпантие – "Te Deum“

· Феликс Менделсон – Симфония за струнен оркестър №10

· Франц Шуберт – "Серенада“ (солист: Евгения Ралчева)

· Волфганг Амадеус Моцарт – Дивертименто в ре мажор

· Пиетро Маскани – Интермецо от "Селска чест“

· Бела Барток – "Румънски танци“

· Франц Лехар – Ария на Джудита (солист: Евгения Ралчева)

· Йохан Щраус – "Императорски валс“

"За нас ще бъде удоволствие да бъдем домакини на концерта и да посрещнем ценителите на класическата музика", споделя Тони Стойчева. "Това е нашият подарък към пловдивчани. Несъмнено музиката е онзи магичен език, който ни сплотява и ни вдъхновява" , допълва тя. 

Организаторите са осигурили 120 седящи места, входът е свободен.







