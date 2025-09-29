ЗАРЕЖДАНЕ...
В Пловдив промениха датата на събитие заради лошото време
зикална вечер под открито небе – на концерта "Симфония под звездите“.
Организаторите обявиха нова дата на събитието – 30 септември (вторник) от 18:30 ч. пред Братската могила, като отмениха планирания за тази вечер концерт поради лошото време.
В навечерието на Световния ден на музиката публиката ще се наслади на вълнуваща програма, която ще ни поведе през различни епохи – от барок и романтизъм, през страстта на италианската опера и унгарския фолклор, до празничния блясък на виенските валсове.
На сцената ще излязат:
· Сборният камерен оркестър – формация, създадена през 2023 г., която обединява елитни музиканти от Опера Пловдив и Симфоничния оркестър – Пазарджик, с концертмайстор Красимира Паурова.
· Солист – Евгения Ралчева – пловдивчанка с международна кариера и носител на престижни награди ("Кристална лира“, "Пловдив“), чийто глас звучи на най-големите сцени у нас и в Европа.
В програмата ще прозвучат произведения от:
· Марк-Антоан Шарпантие – "Te Deum“
· Феликс Менделсон – Симфония за струнен оркестър №10
· Франц Шуберт – "Серенада“ (солист: Евгения Ралчева)
· Волфганг Амадеус Моцарт – Дивертименто в ре мажор
· Пиетро Маскани – Интермецо от "Селска чест“
· Бела Барток – "Румънски танци“
· Франц Лехар – Ария на Джудита (солист: Евгения Ралчева)
· Йохан Щраус – "Императорски валс“
"За нас ще бъде удоволствие да бъдем домакини на концерта и да посрещнем ценителите на класическата музика", споделя Тони Стойчева. "Това е нашият подарък към пловдивчани. Несъмнено музиката е онзи магичен език, който ни сплотява и ни вдъхновява" , допълва тя.
Организаторите са осигурили 120 седящи места, входът е свободен.
