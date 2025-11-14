ЗАРЕЖДАНЕ...
В Пловдив подредиха "жива пешеходна пътека"
"Трябва да се спазват правилата за движение, защото тук пресичат нашите деца", добави тя.
По повод тазгодишната дата - 16 ноември, служители от ОДМВР - Пловдив се включват в редица инициативи в партньорство с останалите организации, ангажирани по проблемите за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и повишаване на безопасността на движението.
Днес заедно с екипи на Пето РУ учениците от училището предприеха символична акция под мотото "Безопасно до училище", в рамките на която подредиха "жива пешеходна пътека" и раздадоха на участниците в движението собственоръчно изработени банери с рисунки и послания по темата.
Събитието започна с демонстрация от страна на полицията за правилното пресичане на пешеходната пътека. Органите на реда обърнаха специално внимание на децата да не използват телефоните си по време на пресичане, да не пресичат докато карат тротинетка или велосипед и да сигнализират намерението си да преминат с вдигната ръка.
След това децата положиха цветя на тротоара пред пешеходната пътека в памет на загиналите при пътнотранспортни произшествия.
Кметът на район "Тракия" Георги Гатев също присъстваше на събитието, като заяви, че една от основните цели по време на неговия мандат ще бъде да подобри пътната безопасност в квартала.
"Град Пловдив е един от водещите градове по смъртност на пътя и това трябва да бъде променено. През следващата година ще работим по поставянето на камери за скорост в район "Тракия". Това е тема, която ме вълнува още от началото на мандата ми", заяви той.
