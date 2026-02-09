ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив отстраниха туморно образувание с внушителен размер
Пациентът е 69-годишен мъж. Образуванието е открито случайно по време на изследване, назначено по друг медицински повод. След насочване към гастроентеролог той постъпва в болницата, където е взето решение туморът да бъде отстранен без операция и без премахване на част от червото.
"Всичко тръгна от едно профилактично изследване. Казаха ми, че има нещо в дебелото черво и, естествено, се притесних. Когато се събудих след интервенцията, не можех да повярвам, че всичко е минало толкова леко. Нямаше болки, нямаше операция", разказва човекът. Само дни по-късно той вече е в добро състояние и се възстановява спокойно.
Според доц. д-р Божидар Христов, гастроентеролог, случаят е показателен за напредъка в ендоскопското лечение.
"При тумори, разположени в крайната част на дебелото черво, класическата хирургия крие сериозни рискове и може да доведе до трайни функционални нарушения. Ендоскопският метод ни позволява да отстраним само тумора и да запазим органа, което е огромно предимство за пациента", обяснява специалистът.
По думите му възстановяването при този подход е значително по-бързо – пациентите започват да се движат още в деня на процедурата, хранят се на следващия ден и могат да бъдат изписани в рамките на два до три дни. До момента доц. д-р Христов е извършил около 50 подобни интервенции без операция.
Успехът на този случай е резултат от мултидисциплинарен подход, съчетан със съвременна апаратура и високоспециализиран екип. Контролните изследвания показват, че от тумора няма и следа, а тъканите са зараснали напълно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Семейство с малко дете преживя напълно предотвратим инцидент в Пл...
19:49 / 08.02.2026
Линия номер 5, която обслужва жителите на Строево и Труд, ще се д...
17:59 / 08.02.2026
Крава изскочи на магистрала "Тракия" до Пловдив
15:29 / 08.02.2026
Пловдивски кмет: Благодаря ви, момчета!
13:28 / 08.02.2026
Пловдивчанка: Беше 5 лева на човек, сега вече е 5 евро на човек
12:14 / 08.02.2026
Шофьори пукат гуми в огромни дупки в Пловдив
09:08 / 08.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS