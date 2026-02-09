© Лекари от Университетска болница "Каспела" в Пловдив отстраниха туморно образувание с внушителен размер – 12 сантиметра – от дебелото черво на пациент, без да се налага класическа хирургична операция. Интервенцията е извършена по минимално инвазивен ендоскопски метод, който запазва целостта на органа и позволява бързо възстановяване, като е пореден пример за възможностите на съвременната медицина.



Пациентът е 69-годишен мъж. Образуванието е открито случайно по време на изследване, назначено по друг медицински повод. След насочване към гастроентеролог той постъпва в болницата, където е взето решение туморът да бъде отстранен без операция и без премахване на част от червото.



"Всичко тръгна от едно профилактично изследване. Казаха ми, че има нещо в дебелото черво и, естествено, се притесних. Когато се събудих след интервенцията, не можех да повярвам, че всичко е минало толкова леко. Нямаше болки, нямаше операция", разказва човекът. Само дни по-късно той вече е в добро състояние и се възстановява спокойно.



Според доц. д-р Божидар Христов, гастроентеролог, случаят е показателен за напредъка в ендоскопското лечение.



"При тумори, разположени в крайната част на дебелото черво, класическата хирургия крие сериозни рискове и може да доведе до трайни функционални нарушения. Ендоскопският метод ни позволява да отстраним само тумора и да запазим органа, което е огромно предимство за пациента", обяснява специалистът.



По думите му възстановяването при този подход е значително по-бързо – пациентите започват да се движат още в деня на процедурата, хранят се на следващия ден и могат да бъдат изписани в рамките на два до три дни. До момента доц. д-р Христов е извършил около 50 подобни интервенции без операция.



Успехът на този случай е резултат от мултидисциплинарен подход, съчетан със съвременна апаратура и високоспециализиран екип. Контролните изследвания показват, че от тумора няма и следа, а тъканите са зараснали напълно.