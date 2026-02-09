ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В Пловдив отстраниха туморно образувание с внушителен размер
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:37Коментари (0)928
©
Лекари от Университетска болница "Каспела" в Пловдив отстраниха туморно образувание с внушителен размер – 12 сантиметра – от дебелото черво на пациент, без да се налага класическа хирургична операция. Интервенцията е извършена по минимално инвазивен ендоскопски метод, който запазва целостта на органа и позволява бързо възстановяване, като е пореден пример за възможностите на съвременната медицина.

Пациентът е 69-годишен мъж. Образуванието е открито случайно по време на изследване, назначено по друг медицински повод. След насочване към гастроентеролог той постъпва в болницата, където е взето решение туморът да бъде отстранен без операция и без премахване на част от червото.

"Всичко тръгна от едно профилактично изследване. Казаха ми, че има нещо в дебелото черво и, естествено, се притесних. Когато се събудих след интервенцията, не можех да повярвам, че всичко е минало толкова леко. Нямаше болки, нямаше операция", разказва човекът. Само дни по-късно той вече е в добро състояние и се възстановява спокойно.

Според доц. д-р Божидар Христов, гастроентеролог, случаят е показателен за напредъка в ендоскопското лечение. 

"При тумори, разположени в крайната част на дебелото черво, класическата хирургия крие сериозни рискове и може да доведе до трайни функционални нарушения. Ендоскопският метод ни позволява да отстраним само тумора и да запазим органа, което е огромно предимство за пациента", обяснява специалистът.

По думите му възстановяването при този подход е значително по-бързо – пациентите започват да се движат още в деня на процедурата, хранят се на следващия ден и могат да бъдат изписани в рамките на два до три дни. До момента доц. д-р Христов е извършил около 50 подобни интервенции без операция.

Успехът на този случай е резултат от мултидисциплинарен подход, съчетан със съвременна апаратура и високоспециализиран екип. Контролните изследвания показват, че от тумора няма и следа, а тъканите са зараснали напълно.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Семейство с малко дете преживя напълно предотвратим инцидент в Пл...
19:49 / 08.02.2026
Линия номер 5, която обслужва жителите на Строево и Труд, ще се д...
17:59 / 08.02.2026
Крава изскочи на магистрала "Тракия" до Пловдив
15:29 / 08.02.2026
Пловдивски кмет: Благодаря ви, момчета!
13:28 / 08.02.2026
Пловдивчанка: Беше 5 лева на човек, сега вече е 5 евро на човек
12:14 / 08.02.2026
Шофьори пукат гуми в огромни дупки в Пловдив
09:08 / 08.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
11:22 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бойни спортове
Три трупа са открити в хижа
Хандбал - подготовка и състезания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: