|В Пловдив отложиха дълго чакан ремонт
В края на юни кметът Костадин Димитров обяви, че има готовност за старт на ремонта на ул. "Генерал Колев", но към онзи момент се уточнявал надзорът и веднага след това щяла да започне работата. От 22 август споразумението с избраната фирма за строителен надзор е факт. Договорът с изпълнителя "Парсек груп" ЕООД, с подизпълнител "БГ ленд ко" АД, е сключен още през месец юни. Компанията предложи оферта 1 850 000 лева без ДДС, при определена от възложителя прогнозна максимална стойност 1 875 000 лв. без данъка. Обектът е включен в Приложение 3 за държавно финансиране в размер на 1,5 млн. лв.
Ремонтът на дългата 532 метра улица ще се извършва на два етапа. За първия етап от 480 метра има издадено Разрешение за строеж, а за останалите 52 метра предстои да бъде издадено. Реконструкцията включва пълна подмяна на подземната инфраструктура, нови тротоари, бордюри, улично осветление. По проект, в някои участъци ще бъде запазена паважната настилка.
Обектът ще се изпълнява съвместно с "ВиК" ЕООД Пловдив, които ще предоставят водопроводните и канализационните тръби, фасонни части и арматури, както и необходимите инертни материали пясък и баластра.
