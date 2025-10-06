В Пловдив очакват много дъжд, кметът събра институциите

© Мерки във връзка с очакваните интензивни валежи бяха набелязани на спешно съвещание при кмета на Пловдив Костадин Димитров.



"Критичните точки в Пловдив са кръстовището на бул. "Александър Стамболийски“ и ул. "Индустриална“ и пътен възел "Скобелева майка“. Сега ще набележим краткосрочни мерки, а след това ще направим всичко възможно, за да има дългосрочно решение и улиците на Пловдив да не се наводняват“, подчерта кметът Костадин Димитров.



От ВиК Пловдив обещаха да ревизират и почистят стар канал в район "Южен“ и да проучат дали има възможности за гравитачно изпомпване на водата от него. От фирмата изпълнител на Южния обходен колектор и ВиК ще вземат допълнителни мерки за намаляване на нивото на водата в канала. Доброволците от ДФ "Пловдив 112“ ще монтират три помпи, които да изпомпват водата от ул. "Александър Стамболийски“ и ще дежурят на невралгичните точки, за да реагират незабавно в кризисни моменти.



ОП "Чистота“ продължава да почиства дъждоприемните шахти, като екипи на предприятието са работили и през уикенда, за да бъдат предотвратени критични ситуации по време на дъждовете. По изрично искане на кмета на Пловдив Костадин Димитров след края на валежите ОП "Чистота“ ще дезинфекцира всички дъждоприемни шахти в Пловдив.



Постоянни дежурни екипи на ОП "Градини и паркове“ и ОП "Чистота“ ще се отзовават на сигнали на граждани за почистване на шахти и отстраняване на паднали дървета и клони. Пловдивчани могат да алармират денонощно на телефона на Община Пловдив 032/656 785.



На срещата присъстваха директорът на РДПБЗН-Пловдив ст. комисар Васил Димов, зам.-директорът на ОДМВР-Пловдив комисар Пламен Иванов, началникът на отдел "Охранителна полиция“ към ОДМВР-Пловдив комисар Красимир Аргиров, директорът на ВиК – Пловдив Юлиан Ковачев, заместник-кметове, секретарят на Община Пловдив, районни кметове, директори на общински предприятия и представители на фирмата изпълнител на проекта за Южния обходен колектор ДЗЗД "Еко проект-Пловдив".