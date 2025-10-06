ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В Пловдив очакват много дъжд, кметът събра институциите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:32Коментари (0)545
©
Мерки във връзка с очакваните интензивни валежи бяха набелязани на спешно съвещание при кмета на Пловдив Костадин Димитров.

"Критичните точки в Пловдив са кръстовището на бул. "Александър Стамболийски“ и ул. "Индустриална“ и пътен възел "Скобелева майка“. Сега ще набележим краткосрочни мерки, а след това ще направим всичко възможно, за да има дългосрочно решение и улиците на Пловдив да не се наводняват“, подчерта кметът Костадин Димитров.

От ВиК Пловдив обещаха да ревизират и почистят стар канал в район "Южен“ и да проучат дали има възможности за гравитачно изпомпване на водата от него. От фирмата изпълнител на Южния обходен колектор и ВиК ще вземат допълнителни мерки за намаляване на нивото на водата в канала. Доброволците от ДФ "Пловдив 112“ ще монтират три помпи, които да изпомпват водата от ул. "Александър Стамболийски“ и ще дежурят на невралгичните точки, за да реагират незабавно в кризисни моменти.

ОП "Чистота“ продължава да почиства дъждоприемните шахти, като екипи на предприятието са работили и през уикенда, за да бъдат предотвратени критични ситуации по време на дъждовете. По изрично искане на кмета на Пловдив Костадин Димитров след края на валежите ОП "Чистота“ ще дезинфекцира всички дъждоприемни шахти в Пловдив.

Постоянни дежурни екипи на ОП "Градини и паркове“ и ОП "Чистота“ ще се отзовават на сигнали на граждани за почистване на шахти и отстраняване на паднали дървета и клони. Пловдивчани могат да алармират денонощно на телефона на Община Пловдив 032/656 785.

На срещата присъстваха директорът на РДПБЗН-Пловдив ст. комисар Васил Димов, зам.-директорът на ОДМВР-Пловдив комисар Пламен Иванов, началникът на отдел "Охранителна полиция“ към ОДМВР-Пловдив комисар Красимир Аргиров, директорът на ВиК – Пловдив Юлиан Ковачев, заместник-кметове, секретарят на Община Пловдив, районни кметове, директори на общински предприятия и представители на фирмата изпълнител на проекта за Южния обходен колектор ДЗЗД "Еко проект-Пловдив".


Още по темата: общо новини по темата: 94
06.10.2025 Синоптик от НИМХ: Валежите ще продължат 56 часа
06.10.2025 Елените става призрачен град след 15:00 часа днес, пиле няма да може да прехвръкне
06.10.2025 Обявиха най-висока степен за опасно време
06.10.2025 Оранжев код за опасно време в Южна България
05.10.2025 Собственици на имоти в Елените: Щетите са огромни, вече нямаме нищо
05.10.2025 Доц. Димитров за "Елените": Начинът, по който е усвоено това пространство, е комбинация между алчност и глупост
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Родената в Пловдив Донка Ангъчева получи едно от най-високите дър...
10:49 / 06.10.2025
Две фирми искат да правят Генералния план за движение в Пловдив
10:07 / 06.10.2025
Евакуираха блок в Пловдив
08:53 / 06.10.2025
Пак проблем в един от най-новите квартали на Пловдив
08:45 / 06.10.2025
КОЦ Пловдив преглежда безплатно за рак на гърдата
23:30 / 05.10.2025
Силвена Роу ще бъде лектор на семинар за храни и качество на живо...
22:30 / 05.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
12:51 / 05.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
БК Академик Пловдив
Туризъм
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: