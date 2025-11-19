ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив лекари помагат на възстановяващи се от алкохолизма
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:47
На 20 и 21 ноември /четвъртък и петък/ в хотел "Интелкооп" на ул. "Константин Нунков" 13А в Пловдив за трета поредна година ще се проведе двудневен семинар, насочен към възможностите за ефективно сътрудничество между медицинската общност и "Анонимни Алкохолици" (АА) в подкрепа на хората, страдащи от алкохолна зависимост.

Събитието е насочено към специалисти, които работят с пациенти с алкохолизъм и има за цел да ги запознае с дейността на общността "Анонимни Алкохолици", с принципите на възстановяване по 12-стъпковата програма и със значението на сбирките на АА за поддържане на трезвост.

Членовете на АА-България вече дълги години, освен редовните срещи в 25 града в страната, провеждат сбирки и в над 10 психиатрични заведения, терапевтични центрове и програми за лечение на алкохолна зависимост. Общността поддържа сътрудничество с лекари, психолози, психиатри, социални работници, пробационни служби, болнични отделения и общински центрове за превенция. Редовни сбирки се организират и в близо 20 затвора и затворнически общежития в страната.

"Само групите на "Анонимни Алкохолици" дават шанса на нашите пациенти след напускане на здравното заведение да продължат възстановяването си, така че да не рецидивира болестта и да не попаднат отново при нас". Това сподели д-р Добринов, Завеждащ VI-то мъжко отделение на ДПБ "Д-р Георги Кисьов" в Раднево, на провелия се на 21 и 22 ноември 2024 г. в Пловдив двудневен семинар под наслов "За нашата обща цел", посветен на възможностите за ползотворно сътрудничество между медицинската гилдия и общността "Анонимни Алкохолици" (AA) в помощ на страдащите от алкохолна зависимост.

Днес, 90 години след основаването на "Анонимни Алкохолици", 12-стъпковата програма и споделянето на личен опит, сила и надежда на сбирките продължават да бъдат един от най-ефективните методи за възстановяване от алкохолизъм – метод, препоръчван от множество лекари и специалисти в областта на техните пациенти.

В програмата са включени лекции и дискусии с участието на утвърдени експерти, като:

· Габриела Йосифова, председател на ОбСНВ, община Габрово, с тема: "Взаимодействие в подкрепа на хора със зависимости – добри практики от Община Габрово";

· Надежда Кузерманова, управител на Сдружение "Човеколюбие", гр. Пазарджик, която ще споделя на тема: "Има изход – заедно можем";

· доц. д-р Соня Тотева, психиатър-нарколог, председател на УС на Българската асоциация за профилактика на наркомании, с тема: "Съвременни подходи и терапевтични програми за лечение на алкохолна зависимост";

· д-р Иван Добринов, психиатър, началник на VI мъжко отделение в ДПБ "Д-р Г. Кисьов", гр. Раднево, с тема: "Мотивация и промяна при работа със зависими".

Участниците ще могат да чуят лични истории на членове на АА, да се включат в открита сбирка на АА и да участват в дискусионни панели по темата "Алкохолизъм и възстановяване".

Гости на събитието ще бъдат и доказани експерти в областта като проф. Христо Хинков, дм, бивш министър на здравеопазването и началник на отдел "Психично здраве" към НЦОЗА.







