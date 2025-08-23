ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив има две улици с почти еднакви имена, сменят едното с това на виден професор
В мотивите си Академичният съвет на учебното заведение посочва, че pроф. Вакарелски (1919-1990г.) е български аграрен инженер, преподавател в Аграрен университет Пловдив и пионер в механизацията на селското стопанство в България. Той посвещава целия си творчески живот на благородната идея - модернизиране на селското стопанство в България.
За първи път в света проф. Вакарелски изобретява ротационни органи - иглови дискове за окопаване, а също така уникални са идеите и апаратите му, свързани с приложението на аеродинамиката и пневматиката за селскостопански цели, които днес са изключително актуални (дронове). Проф. Вакарелски конструира, оптимизира и усъвършенства машини и апарати специално за почвите и терените в Южна България, като до края на живота си, изобретателният му ум ражда серия от машини и механизми, отразени в повече от 80 труда.
Проф. Вакарелски е основател на катедра "Механизация на земеделието“ в Аграрния университет и като такъв основател на първото висше заведение в Пловдив. Така името му влиза в новата история на Пловдив. Той създава и развива една силна и просперираща катедра (1947 - 1985г.), обучила поколения агрономи.
Желанието за промяна на името на улицата идва след справка в Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Пловдив, като е установено, че има ул. "Константин Моравенов“ и ул. "Константин Муравенов“. С Решение № 342, взето с протокол № 13 от 28.07.2016г. улица в район "Западен“ е именувана с името "Константин Моравенов“, като в същото време в район "Централен“ съществува улица с името "Константин Муравенов“.
Въпреки разликата в изписването на имената на двете улици се оказва, че същите са именувани на един и същи човек, а именно Константин Душков Моравенов – общественик от времето на Българското възраждане, роден в гр. Пловдив през 1810г., деен участник в борбата за българска църковна самостоятелност, след Освобождението служи в председателстваната от Йоаким Груев съдебна комисия и става един от първите нотариуси в Източна Румелия.
С цел отстраняване на допуснатата и разпространена грешка при именуването на улицата в район "Централен“ от Община Пловдив се предлага съществуващата улица "Константин Муравенов“ на ул. "Проф. Йордан Вакарелски“.
Гражданите разполгат с един месец за предложения за промяната.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Преобразяват две жилищни сгради в Пловдив, пари обаче няма
19:37 / 23.08.2025
Само в Plovdiv24.bg: Нови подробности за изгарянето на овце и коз...
19:00 / 23.08.2025
Най-голямата болница в страната - "Св. Георги" в Пловдив, с 311 ...
17:41 / 23.08.2025
Само такова чудо не беше минавало по улиците на Пловдив, но и тов...
13:41 / 23.08.2025
Ремонтират и премахват и последния паваж на главна улица в Пловди...
13:21 / 23.08.2025
Огромен клон се стовари върху мъж, пожарна и линейка са на място
11:51 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS