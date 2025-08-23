ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В Пловдив има две улици с почти еднакви имена, сменят едното с това на виден професор
Автор: Данислава Вълкова 19:08Коментари (0)1138
© Plovdiv24.bg
Променят името на  ул. "Константин Муравенов“ в район "Централен“ с името "проф. Йордан Вакарелски“. Предложението за това е на ректора на Аграрния университет - доц. д-р Боряна Иванова, информира Plovdiv24.bg.

В мотивите си Академичният съвет на учебното заведение посочва, че pроф. Вакарелски (1919-1990г.) е български аграрен инженер, преподавател в Аграрен университет Пловдив и пионер в механизацията на селското стопанство в България. Той посвещава целия си творчески живот на благородната идея - модернизиране на селското стопанство в България. 

За първи път в света проф. Вакарелски изобретява ротационни органи - иглови дискове за окопаване, а също така уникални са идеите и апаратите му, свързани с приложението на аеродинамиката и пневматиката за селскостопански цели, които днес са изключително актуални (дронове). Проф. Вакарелски конструира, оптимизира и усъвършенства машини и апарати специално за почвите и терените в Южна България, като до края на живота си, изобретателният му ум ражда серия от машини и механизми, отразени в повече от 80 труда. 

Проф. Вакарелски е основател на катедра "Механизация на земеделието“ в Аграрния университет и като такъв основател на първото висше заведение в Пловдив. Така името му влиза в новата история на Пловдив. Той създава и развива една силна и просперираща катедра (1947 - 1985г.), обучила поколения агрономи.

Желанието за промяна на името на улицата идва след справка в Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Пловдив, като е установено, че има ул. "Константин Моравенов“ и ул. "Константин Муравенов“. С Решение № 342, взето с протокол № 13 от 28.07.2016г. улица в район "Западен“ е именувана с името "Константин Моравенов“, като в същото време в район "Централен“ съществува улица с името "Константин Муравенов“. 

Въпреки разликата в изписването на имената на двете улици се оказва, че същите са именувани на един и същи човек, а именно Константин Душков Моравенов – общественик от времето на Българското възраждане, роден в гр. Пловдив през 1810г., деен участник в борбата за българска църковна самостоятелност, след Освобождението служи в председателстваната от Йоаким Груев съдебна комисия и става един от първите нотариуси в Източна Румелия. 

С цел отстраняване на допуснатата и разпространена грешка при именуването на улицата в район "Централен“ от Община Пловдив се предлага съществуващата улица "Константин Муравенов“ на ул. "Проф. Йордан Вакарелски“.

Гражданите разполгат с един месец за предложения за промяната.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Преобразяват две жилищни сгради в Пловдив, пари обаче няма
19:37 / 23.08.2025
Само в Plovdiv24.bg: Нови подробности за изгарянето на овце и коз...
19:00 / 23.08.2025
Най-голямата болница в страната - "Св. Георги" в Пловдив, с 311 ...
17:41 / 23.08.2025
Само такова чудо не беше минавало по улиците на Пловдив, но и тов...
13:41 / 23.08.2025
Ремонтират и премахват и последния паваж на главна улица в Пловди...
13:21 / 23.08.2025
Огромен клон се стовари върху мъж, пожарна и линейка са на място
11:51 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
14:13 / 21.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Силно земетресение в Румъния
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Шарка по животни в Пловдивско
Световна черна хроника
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: