ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив дипломи връчва единственият по рода си университет на Балканите
От тях 355 са бакалаври, а 162 магистри. Отличниците са 96, а пълните отличници са 15. На събитието, което започва в 10,00 часа в двора на УХТ, ще присъстват Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, ректорът на Университета по хранителни технологии проф. Галин Иванов, неговите заместници, преподаватели, близки на студентите.
Водещ на церемонията ще бъде проф. Георги Костов. Пълните отличници се ще бъдат наградени с грамота, книга и вписване в почетната книга на УХТ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Зимата чука на вратата ни
16:21 / 24.10.2025
Пуснаха под голяма парична гаранция обвинените в измама
16:09 / 24.10.2025
Нов инцидент на пътя Пловдив - Карлово
15:46 / 24.10.2025
Без време ни напусна обичаната д-р Елена Топалова
15:39 / 24.10.2025
Монтираха нови преградни пана на ключови пътни артерии в Пловдив
15:28 / 24.10.2025
Пловдивчанин: Алчни хотелиери ще заколят златната кокошка!
15:19 / 24.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS