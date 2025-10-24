ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив дипломи връчва единственият по рода си университет на Балканите
От тях 355 са бакалаври, а 162 магистри. Отличниците са 96, а пълните отличници са 15. На събитието, което започва в 10,00 часа в двора на УХТ ще присъстват Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, ректорът на Университета по хранителни технологии проф. Галин Иванов, неговите заместници, преподаватели, близки на студентите.
Водещ на церемонията ще бъде проф. Георги Костов. Пълните отличници се ще бъдат наградени с грамота, книга и вписване в почетната книга на УХТ.
