В Пловдив дариха 3200 евро в подкрепа на двойки с репродуктивни затруднения
Средствата бяха преведени през януари 2026 г. по сметката на Фондация "Искам бебе“ и са събрани по време на благотворителни инициативи и кампании, организирани от младежките клубове на ротарианската общност и през изминалата година.
Дарението е част от дългосрочната подкрепа на Ротари, Ротаракт и Интеракт клубовете към каузата за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми и финансиране на инвитро процедури.
Инициативите на клубовете в Пловдив имат за цел не само да събират средства, но и да привличат общественото внимание към проблемите на репродуктивното здраве и нуждата от солидарност към семействата, които се борят за своето дете.
Организаторите изразяват своята благодарност към всички дарители и доброволци, които подкрепиха инициативите.
"С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“, която се провежда на 7 и 8 март в Пловдив. Само в първия ден от инициативата доброволците събраха 750 евро чрез дарения от граждани.
Кампанията продължава и на 8 март от 10:00 до 20:00 часа пред сградата на Община Пловдив, до билетната каса.
