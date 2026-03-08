Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ротаракт и Интеракт клубовете в Пловдив, дариха 3200 евро в подкрепа на двойки с репродуктивни затруднения.

Средствата бяха преведени през януари 2026 г. по сметката на Фондация "Искам бебе“ и са събрани по време на благотворителни инициативи и кампании, организирани от младежките клубове на ротарианската общност и през изминалата година.

Дарението е част от дългосрочната подкрепа на Ротари, Ротаракт и Интеракт клубовете към каузата за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми и финансиране на инвитро процедури.

Инициативите на клубовете в Пловдив имат за цел не само да събират средства, но и да привличат общественото внимание към проблемите на репродуктивното здраве и нуждата от солидарност към семействата, които се борят за своето дете.

Организаторите изразяват своята благодарност към всички дарители и доброволци, които подкрепиха инициативите.

"С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“, която се провежда на 7 и 8 март в Пловдив. Само в първия ден от инициативата доброволците събраха 750 евро чрез дарения от граждани.

Кампанията продължава и на 8 март от 10:00 до 20:00 часа пред сградата на Община Пловдив, до билетната каса.