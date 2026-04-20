Тодор Тимонов е бил арестуван снощи в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Бившият футболист, известен още с прякора си Лимона, е хванат да шофира автомобил БМВ под въздействие на алкохол от над 1,2 промила на територията на Второ районно полицейско управление. Според закона автомобилът трябва да бъде конфискуван.

Изземването на автомобили от шофьори, употребили алкохол или наркотици, влезе в сила след промени в Наказателния кодекс, гласувани през август 2023 година.

Plovdiv24.bg припомня при какви случаи се използва тази мярка:

При шофиране с над 1,2 промила алкохол или след употреба на наркотични вещества колата се отнема в полза на държавата.

Ако водачът е употребил алкохол или дрога, но не е собственик на автомобила, той дължи на държавата сума, равна на стойността на превозното средство.

Кой е Тодор Тимонов

Тимонов е юноша на "канарчетата", като преминава през всички гарнитури на "жълто-черните“, за да стигне и до първия отбор през сезон 2005/2006. От лятото на 2009 г. се състезава за отбора на ЦСКА (София). Година по-късно преминава в елитния руски Анжи за 275 000 евро. Има 8 мача за младежкия национален отбор на България. През пролетта на сезон 2010/2011 се завръща в родния си клуб Ботев Пловдив.

След няколко месеца в родния си тим напуска "канарчетата“. Играе за кратко и във втородивизионния Бдин(Видин). През лятото на 2012 г. Тимонов осъществява сензационен трансфер, като подписва договор за две годени с кръвния враг и градски съперник на "жълто-черните“, Локомотив Пловдив.

Следват престои във Верея, Асеновец, а през 2016 преминава в Евроколеж. След разформироването на отбора, през лятото на 2018, Тимонов става част от състава на "Марица“ (Пловдив).