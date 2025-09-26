ИЗПРАТИ НОВИНА
В КОЦ – Пловдив намаляват усложненията от химиотерапия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:47
©
Съвременните противотуморни лекарства са сред най-ефективните методи за лечение на онкологични заболявания. Те са насочени към злокачествените клетки, но неминуемо засягат и част от нормалните, което може да доведе до нежелани странични реакции.

"Бързоделящите се клетки на костния мозък са особено чувствителни. В хода на лечението могат да се засегнат трите кръвни реда – червен, бял и тромбоцитен. Клиничната картина варира – от леко протичане без симптоми до по-тежки прояви. В повечето случаи усложненията са обратими, но в редки ситуации могат да бъдат животозастрашаващи“, обяснява специалистът по клинична хематология и вътрешни болести от Отделението по медицинска онкология и хематология на Комплексен онкологичен център - Пловдив д-р Светла Колдамова.

За да се намали рискът от подобни усложнения, специалистите препоръчват поддържане на здравословен хранителен режим и добра лична хигиена, избягване на контакт с болни от вирусни инфекции, осигуряване на пълноценен сън и прием на витамини между курсовете на терапия. Задължително е проследяването на пълна кръвна картина на десетия ден след химиотерапията, както и внимателно наблюдение за симптоми като афти в устата, гадене, диария и повишена температура.

"Особено важно е пациентът и неговите близки да бъдат внимателни към тези признаци и при нужда незабавно да се обърнат към лекуващия екип“, допълва д-р Колдамова.

В КОЦ – Пловдив са осигурени всички необходими медикаменти за овладяване на хематологичните усложнения – колонистимулиращи фактори, широкоспектърни антибиотици, противогъбични лекарства, водно-солеви разтвори, витамини и биопродукти. 

"Персоналът в Отделението и в КОЦ – Пловдив е висококвалифициран и с дългогодишен опит, като в същото време активно привличаме и обучаваме млади специалисти. Прилагаме профилактично гранулоцитен колонистимулиращ фактор за намаляване честотата на фебрилна неутропения в съответствие с утвърдените международни стандарти“, посочва началникът на онкодиспансера доц. д-р Тихомир Дерменджиев.







