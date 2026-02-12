© Facebook виж галерията Дондуковата градина се превърна в своеобразна галерия след като вчера се появиха 25 мълчаливи разказвачи – застрашени и защитени животински видове, които днес са сред най-уязвимите жертви на климатичните промени.



Официално беше открита изложбата "Уязвимите“.



На откриването присъстваха журналисти и гости, а директорът на Регионалния природонаучен музей – Пловдив Огнян Тодоров и директорът на ОП "Зоологическа градина – Пловдив“ Венцеслав Петков говориха за идеята зад експозицията и за реалните предизвикателства пред видовете, които губят местообитанията си.



Изложбата е изградена от равностранни призми. Тази форма ще позволи на посетителите да видят две различни реалности. От едната страна ще са наводнения и пожари. Там са животните в риск.



От другата ще са красивите пейзажи и видове, които през последните десетилетия се опитваме да върне обратно в природата.



"Уязвимите“ разказва за крехката връзка между човека и света около него.



Изложбата може да бъде разгледана в Дондуковата градина през следващите две седмици. След това тя ще бъде преместена на Гребната база, където ще продължи да среща хората с историите на "уязвимите“.



"Животински истории за климатичните промени“ е дейност по проект на Община Пловдив BG-RRP-11.021-0003 "Отново заедно“, по процедура "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“. Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост, администриран от Национален фонд "Култура“.