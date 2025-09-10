© Plovdiv24.bg виж галерията Пловдивската публика е вярна на своя любим театър и отново го доказва.



Артистичният директор на Драмата Кръстьо Кръстев сподели, че най-бързо разпродаденото представление на тазгодишния фестивал "Сцена на кръстопът" e мистичното тайно представление.



"Представление на тъмно“ е експеримент, който ще провери доверието между артистите и пловдивската публика. Любопитно, неочаквано и с потенциал да се превърне в най-голямата загадка на фестивала и занапред.", допълни той.



Фестивалът, който се открива днес, събира в себе си най-доброто, което българската сцена предлага - 18 представления на водещи театри в страната и извън нея.



Черешата на тортата са гостуванията от чужбина и по специално участие на постановката "Разстоянието" едно заглавие от най-стария театрален фестивал в Европа "Авиньон“, Франция.



По време на пресконференцията бе акцентирано върху колаборацията между театъра и БЧК Пловдив.



Част от приходите от билетите за спектакъла "Без кръв" ще бъдат дарени за построяването на новата Детска болница в Пловдив – защото изкуството има силата да променя животи. Преди дни пък приключи кръводарителката кампания, случила се във фоайето на театъра.



По думите на организаторите решението тази година да не се представя нова пиеса, а най-награждавания спектакъл "Без кръв" съвпада с мотото "Белега“ – белега, който остава след всяка битка, но и белега, който ни напомня, че преодоляването е възможно само през любовта.



"Светът полудя – затова театърът трябва да лекува“, казва режисьорът Роси Обрешкова.



В съпътстващата програмата тази година ще бъде излъчен филм, посветен на "бащата на фестивала“ – Стефан Данаилов.



По думите на продуцентът Ирен Чанкова тази година Пловдив е бил на косъм да остане без обичания фестивал. Благодарение на подкрепата на общината Пловдив, множеството спонсори и пристигналите пари от МК, то празникът на театъра ще се състои.



"Да живее фестивалът.", заключи тя.