В Пловдив е установен първи случай на ку-треска за тази година. Случаят е доказан при 67-годишен мъж, който е бил хоспитализиран с двойна бронхопневмония на 6 април. На 14 април вече е бил изписан. Това съобщи за Plovdiv24.bg д-р Милена Панайотова, директор на дирекция "Надзор на заразните болести" към РЗИ-Пловдив.

По думите й случаят не е нещо екзотично, не е болест, която е внесена някъде отвън, имали са през годините и други подобни. Инфектирането се получава при консумация на млечни продукти с неясен произход и с недобра термична обработка. Мъжът е съобщил за това по повод хоспитализацията му в болнично заведение.

Ку-треската засяга белия дроб. Признаците, по които се разпознава, са кашлица, температура, втрисане, главоболие.

Ky-тpecĸaтa e бoлecт, ĸoятo чecтo ce cpeщa пpи ceлcĸocтoпaнcĸитe живoтни, ĸoитo oт cвoя cтpaнa ce явявaт нeин пpeнocитeл и пpи xopaтa. Ceлcĸocтoпaнcĸитe живoтни cтaвaт пpeнocитeл нa бoлecттa нaй-вeчe чpeз мляĸoтo, ĸoeтo xopaтa изпoлзвaт зa лични нyжди.

Ку–треската е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с внезапно начало, отпадналост, главоболие и атипична пневмония.