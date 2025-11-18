ИЗПРАТИ НОВИНА
Усилено ремонтират окаяна улица в западната част на Пловдив, гражданка недоволна
Автор: Диана Бикова 13:28Коментари (3)2547
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Нови водопроводни връзки се правят на улица "Генерал Колев" в район "Западен". Това е причината днес от 9 до 17 часа в района да няма вода, съобщиха от ВиК - Пловдив за Plovdiv24.bg.

Ремонтната дейност се извършва от фирма "Парсек груп", по проект на Община Пловдив, финансиран с 1,8 млн. лв. от държавата. Рехабилитацията обхваща участъка от бул. "Пещерско шосе" до ул. "Димитър Страшимиров". След премахването на стария паваж съвместно с "ВиК - Пловдив" е извършена подмяна на водопровода и канализацията, а днес се правят въпросните нови водопроводни връзки.

Улица "Генерал Колев" е сред най-важните вътрешноквартални улици в район "Западен". Това е първият й основен ремонт от 70-те години на миналия век. Срокът за завършване на обекта е до края на годината.

Междувременно жителка на квартала изрази недоволството си пред медията ни заради отсичането на дървета:

"Привет, прилагам снимки на поголовно сечене на огромни дървета по цялото протежение на ул. "Генерал Колев", която в момента се ремонтира. Има много птици и гнезда по тези дървета  а и широките им клони с листа лятото пазят от жегата и прякото греене в апартаментите. Възмутена съм от поголовното им премахване".


Сеченето е "поголовно",защото ням как да се направи ремонт на пътя и да има паркоместа с тези дървета.Да,неприятно е ,но това е по-малкото зло. Един мъдър човек,навремето казваше-Не може хем т'ва в он'ва,хем душата в рая. Ако ги бяха оставили,пак щеше да се намери някой умен да коментира.Нямаме угодия.
