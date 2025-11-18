ЗАРЕЖДАНЕ...
|Усилено ремонтират окаяна улица в западната част на Пловдив, гражданка недоволна
Ремонтната дейност се извършва от фирма "Парсек груп", по проект на Община Пловдив, финансиран с 1,8 млн. лв. от държавата. Рехабилитацията обхваща участъка от бул. "Пещерско шосе" до ул. "Димитър Страшимиров". След премахването на стария паваж съвместно с "ВиК - Пловдив" е извършена подмяна на водопровода и канализацията, а днес се правят въпросните нови водопроводни връзки.
Улица "Генерал Колев" е сред най-важните вътрешноквартални улици в район "Западен". Това е първият й основен ремонт от 70-те години на миналия век. Срокът за завършване на обекта е до края на годината.
Междувременно жителка на квартала изрази недоволството си пред медията ни заради отсичането на дървета:
"Привет, прилагам снимки на поголовно сечене на огромни дървета по цялото протежение на ул. "Генерал Колев", която в момента се ремонтира. Има много птици и гнезда по тези дървета а и широките им клони с листа лятото пазят от жегата и прякото греене в апартаментите. Възмутена съм от поголовното им премахване".
