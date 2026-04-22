С емоция, сила и памет СУ "Н. Вапцаров“ отбеляза 150 години от Априлското въстание. Училищният двор се превърна в сцена, на която историята оживя – не като урок, а като преживяване.

Учениците влязоха в образите на Захари Стоянов, Георги Бенковски и Райна Княгиня и върнаха публиката към едни от най- драматичните мигове в българската история. "Хайдути“ и "Опълченците на Шипка“ прозвучаха с енергия и въздействаща емоция.

Неочаквана изненада в програмата бе участието на учителя по физическо възпитание и спорт - г-н Васил Савов. Облечен като хайдутин, той застана редом до учениците и се включи в изпълненията – пример, че родолюбието не се преподава само с думи.

Част от събитията, посветени на годишнината, бе и посещението на клуб по туризъм "Алеко“ в Панагюрище. Със своите ръководители Елеонора Янчева- Василева и Милена Стойчева учениците разгледаха къщите музеи "Райна Княгиня“, Лековата, Тутевата и Дудековата къща и отдадоха почит пред мемориалния комплекс "Априлци“.

Повод за гордост донесе и Денят на Земята. Представители на кампанията "Моят зелен град“ към фондация "Ековизия“ и Техническия университет – филиал Пловдив отличиха учениците и техния учител Анелия Доневска с първо място в инициативата. Освен грамоти младите екозащитници получиха акации, които ще засадят в училищния двор. СУ "Никола Вапцаров“ е първото училище, включено в дигиталната зелена карта на Пловдив.

Празникът продължи със спортни игри и конкурс за маршова песен с участието на ученици от I до XII клас.

СУ "Н. Вапцаров“ отново показа, че паметта не е формалност, а жива ценност, която се възпитава с личен пример.