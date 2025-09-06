ИЗПРАТИ НОВИНА
Уникално ръчно извезано знаме дариха на кмета на Пловдив по повод 140 години от Съединението
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:12Коментари (0)206
По повод 140-ата годишнина от Съединението на България, Елисавета Георгиева – учител и майстор в изработването на исторически знамена – дари специално изработено ръчно извезано знаме на Съединението на кмета на Пловдив Костадин Димитров.

"Знамето е изработено със сърмен конец изцяло на ръка по технологията на Райна Княгиня и е посветено на едно от най-славните събития в българската история – обединението на Княжество България и Източна Румелия. Символиката в него включва надписа "Съединението прави силата“, два лъва, рози, дъбов венец и кръст – знаци на силата, вярата и обединението на българския народ“, обясни Елисавета Георгиeва.

Изработката на знамето е отнела 496 часа, като в творческия процес Георгиева се е консултирала с експерти, историци и изследователи.

"Благодаря на госпожа Георгиева, че е извезала това знаме сама. За мен е изключително голяма гордост, че го посрещаме именно в Община Пловдив. Нека тези думи "Съединението прави силата“ не са само думи, а последващи действия“, заяви кметът Костадин Димитров.

"Дарбата ми да везя знамена е моята лична мисия – всичко е в името на България, Бог и доброто“, споделя Георгиева, която до момента е създала 27 знамена, от които 24 са дарени на исторически и културни институции в страната и чужбина.

Дареното знаме ще остане завинаги в Пловдив – града, в който се случва историческото Съединение и който днес отново е символ на национално единение и гордост.

На събитието присъстваха народните представители Даниела Дженева, Красимир Терзиев, заместник-кметовете Владимир Темелков, Иван Стоянов, Николай Бухалов, Хакъ Сакъбов, Пламен Панов, районните кметове на "Източен“ Емил Русинов, на "Тракия“ Георги Гатев, на "Южен“ Атанас Кунчев, на "Западен“ Тони Стойчева и директори на общински предприятия.


