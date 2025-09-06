ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Уникално ръчно извезано знаме дариха на кмета на Пловдив по повод 140 години от Съединението
"Знамето е изработено със сърмен конец изцяло на ръка по технологията на Райна Княгиня и е посветено на едно от най-славните събития в българската история – обединението на Княжество България и Източна Румелия. Символиката в него включва надписа "Съединението прави силата“, два лъва, рози, дъбов венец и кръст – знаци на силата, вярата и обединението на българския народ“, обясни Елисавета Георгиeва.
Изработката на знамето е отнела 496 часа, като в творческия процес Георгиева се е консултирала с експерти, историци и изследователи.
"Благодаря на госпожа Георгиева, че е извезала това знаме сама. За мен е изключително голяма гордост, че го посрещаме именно в Община Пловдив. Нека тези думи "Съединението прави силата“ не са само думи, а последващи действия“, заяви кметът Костадин Димитров.
"Дарбата ми да везя знамена е моята лична мисия – всичко е в името на България, Бог и доброто“, споделя Георгиева, която до момента е създала 27 знамена, от които 24 са дарени на исторически и културни институции в страната и чужбина.
Дареното знаме ще остане завинаги в Пловдив – града, в който се случва историческото Съединение и който днес отново е символ на национално единение и гордост.
На събитието присъстваха народните представители Даниела Дженева, Красимир Терзиев, заместник-кметовете Владимир Темелков, Иван Стоянов, Николай Бухалов, Хакъ Сакъбов, Пламен Панов, районните кметове на "Източен“ Емил Русинов, на "Тракия“ Георги Гатев, на "Южен“ Атанас Кунчев, на "Западен“ Тони Стойчева и директори на общински предприятия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Вижте как преди 40 години в Пловдив Тодор Живков открива паметник...
13:06 / 06.09.2025
Шест от водещите актьори на Пловдивския драматичен театър се прев...
12:22 / 06.09.2025
Пловдивчанин се отказа от титлата "Мистър Планет България", за да...
12:02 / 06.09.2025
Пловдив отдаде почит на героите на Съединението – кап. Райчо Нико...
11:31 / 06.09.2025
Костадин Димитров: Пловдив расте миграционно всеки ден, необходим...
10:41 / 06.09.2025
В Пловдив започнаха тържествата по случай 140-та годишнина от Съе...
10:09 / 06.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS