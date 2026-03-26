Един наистина уникален и любопитен пример за гаражен тунинг е паркиран до натоварен булевард в район "Тракия“, видя репортер на Plovdiv24.bg. Возилото, което привлича погледите на минувачите, е червено триколесно моторче, сериозно модифицирано, за да осигури на водача си пълен комфорт, независимо от метеорологичните условия.
Собственикът на това превозно средство е вложил значително въображение и труд, за да го трансформира в малка, полузатворена капсула. Към оригиналната конструкция на триколката са заварени допълнителни метални рамки, които формират купе.
Сред подобренията могат да се видят покрив и предно стъкло: Изработени от прозрачен материал, които предпазват водача отгоре и отпред.
Конструкцията включва заварени врати и странични стени, някои от които са с кафяв, напомнящ дърво или ръжда цвят, осигуряващи странична защита.
Тази необичайна модификация превръща стандартния мотопед в превозно средство, което защитава от вятър, дъжд, сняг и слънце, правейки го подходящо за целогодишна употреба.
Макар и да не е ясно дали тази уникална машина отговаря на всички стандарти за безопасност и регистрация, тя несъмнено е пример за изобретателност и практичен подход към градската мобилност. За момента тя остава атракция за преминаващите пловдивчани, демонстрирайки как с малко заваряване и дограма, един мотопед може да стане "всесезонен“.
Явно собственикът цени високо своето возило, затова е сложил и допълнителен механизъм с ключ срещу кражби.
Уникален червен мотопед, тунингован с дограма, забавлява пловдивчани
Днес Пловдив е джаз
