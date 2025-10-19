ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Умственият капацитет удря дъното! Гражданин възмутен от вандалщина в центъра на Пловдив
"Минавах по велоалеята и се натъкнах на тази отвратителна гледка. Осветителните тела, които са унищожени, са поне 10. В посока от Мола към бул. "6-ти септември" не съм минавал, но се опасявам, че щетите може да са още повече“, споделя гражданин, изпратил сигнала до Plovdiv24.bg.
По думите му, напълно неясно остава защо някой би посегнал на осветителни тела, които служат за безопасността и удобството на всички, използващи алеята.
"Толкова ли пречеха тези лампи на някого? После се чудим защо сме на дъното на толкова класации. Умственият капацитет и липсата на култура удрят дъното“, коментира още възмутеният пловдивчанин.
Граждани призовават общинските власти да възстановят повредените съоръжения и да предприемат мерки срещу подобни прояви на вандализъм в бъдеще.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а ...
10:24 / 19.10.2025
Децата ще откриват тайните на здравето в парк "Ружа"
07:00 / 19.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
Шофьор: Пловдив ми е Китай!
16:39 / 18.10.2025
Голяма част от Пловдив е без вода в събота
13:34 / 18.10.2025
Кметът на "Северен" посрещна официална делегация в ДЯ "Палечка"
12:24 / 18.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
12:31 / 17.10.2025
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
16:22 / 17.10.2025
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
08:54 / 17.10.2025
Ана-Шермин: Аз не чистя
19:44 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS