Умственият капацитет удря дъното! Гражданин възмутен от вандалщина в центъра на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:17Коментари (0)237
Пореден акт на вандализъм възмути пловдивчани. Осветителни тела по централната велоалея на бул. "Руски“ в участъка между жп гарата и мол "Марково тепе“ са били напълно унищожени. По думите на очевидец, щетите са сериозни, а унищожените лампи са поне десет.

"Минавах по велоалеята и се натъкнах на тази отвратителна гледка. Осветителните тела, които са унищожени, са поне 10. В посока от Мола към бул. "6-ти септември" не съм минавал, но се опасявам, че щетите може да са още повече“, споделя гражданин, изпратил сигнала до Plovdiv24.bg.

По думите му, напълно неясно остава защо някой би посегнал на осветителни тела, които служат за безопасността и удобството на всички, използващи алеята.

"Толкова ли пречеха тези лампи на някого? После се чудим защо сме на дъното на толкова класации. Умственият капацитет и липсата на култура удрят дъното“, коментира още възмутеният пловдивчанин.

Граждани призовават общинските власти да възстановят повредените съоръжения и да предприемат мерки срещу подобни прояви на вандализъм в бъдеще.








